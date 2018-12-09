Wirtschaftswoche: Huawei стала символом проблем в отношениях США и Китая

Задержание дочери главы китайской компании Huawei официально связано с нарушением компанией иранского эмбарго, пишет Wirtschaftswoche. При этом издание отмечает, что китайский концерн уже давно был проблемой для Америки, превратившись в сильного конкурента для американских технологических корпораций. К тому же, в Вашингтоне обеспокоены тем, что китайские власти могут использовать технологии Huawei для шпионажа.

Для китайско-американских отношений настали сложные времена, пишет Wirtschaftswoche. Уже почти год как две страны ввязались в торговый конфликт, который наносит ущерб и тем и другим. Теперь же, двум крупнейшим экономикам мира предстоит ещё одно испытание на прочность.

Признаки разрядки между Вашингтоном и Пекином были перечёркнуты задержанием Мэн Ваньчжоу, дочери главы китайской компании Huawei, которое произошло в Канаде по запросу из США.

Издание отмечает, что для США Huawei является символом многих проблем, существующих в экономических отношениях между двумя странами. За последние годы китайский концерн вырос в настоящего конкурента для американских фирм. Предприятие является мировым лидером в сфере производства средств коммуникаций, а также всё более увеличивает свой вес на рынке смартфонов.

При этом, сообщает Wirtschaftswoche, подъем Huawei сопровождался скандалами. Сразу несколько фирм-конкурентов обвиняли китайскую компанию в краже технологий. Более того, ходили слухи о том, что китайское правительство может использовать оборудование Huawei в целях шпионажа. Впервые такие предположения были высказаны Конгрессом США ещё в 2012 году.

Уже тогда американские предприятия получили намёк на отказ от технологий китайской фирмы, а в начале нынешнего года вашингтонская администрация пошла ещё дальше: федеральная комиссия по связи запретила госучреждениям использование устройств Huawei. Таким образом, компания оказалась фактически отсечена от американского рынка: была сорвана уже запланированная сделка, в рамках которой планировалось ввести на американский рынок смартфоны Huawei через американского оператора сотовой связи.

Затем американское правительство решило ограничить влияние Huawei не только в США: они предупредили своих союзников и их телекоммуникационные компании от использования технологий китайской фирмы. Особенно важные переговоры по этому поводу Вашингтон проводил с теми странами, где располагаются американские военные базы.

Издание отмечает, что сейчас происходит совершенствование мобильной связи под технологию 5G. В свете этого, в США надеются на то, что как можно больше стран откажутся от технологий Huawei в пользу продукции американских технологических предприятий.

Как пишет Wirtschaftswoche, на первый взгляд, эта конкуренция не имеет ничего общего с задержанием Мэн Ваньчжоу, поскольку её обвиняют в том, что Huawei проводил сделки в Иране уже после введения санкций. США уже доказали, что подобные обвинения могут быть очень опасны для китайских компаний: несколькими месяцами ранее, американское правительство применило штрафные меры к конкуренту Huawei — компании ZTE, которая также нарушила иранский санкционный режим и не желала действовать по предписаниям Вашингтона. В результате, ZTE чуть не обанкротилась и была вынуждена принять условия.

Резюмируя, издание отмечает, что инцидент с Huawei не означает для торговых переговоров между США и Китаем ничего хорошего. Пекин считает, что ему морочат голову: тем более, что американскую делегацию на переговорах возглавит Роберт Лайтхайзер — известный радикальным настроем в отношении китайского вопроса. Поэтому, вероятность достижения компромисса между двумя странами очень мала.