Wall Street Journal: США выводят свою китайскую вендетту на скорости 5G

На фоне торговой войны с Пекином американские госслужащие стали настойчиво советовать своим коллегам и руководителям телекоммуникационных компаний из союзных стран отказаться от использования китайского оборудования, сообщает The Wall Street Journal. США опасаются, что с помощью техники, имеющий доступ к главным каналам связи западных стран Китай может осуществлять шпионскую или подрывную деятельность.

США развернули новую информационную кампанию в союзных государствах с целью убедить местных провайдеров связи отказаться от оборудования китайской компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal.

Как утверждают неназванные источники издания, американские госслужащие поведали о рисках для кибербезопасности, связанных с использованием китайской техники, своим коллегам, а также руководителям телекоммуникационных компаний из «дружественных стран». Среди этих государств фигурируют и те, кто активно пользуется техническими достижениями Поднебесной, включая Германию, Италию и Японию. Ко всему прочему Вашингтон подумывает о том, чтобы начать оказывать материальную поддержку странам, избегающим китайского оборудования.

Одно из главных опасений Америки касается использования техники Поднебесной в странах, где находятся военные базы США. Конечно, для передачи наиболее ценных данных используются свои каналы, но по большей части обмен информацией осуществляется через коммерческих провайдеров.

Газета напоминает, что американское наступление на китайские технологии пришлось на период растущей напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном, вылившейся в полномасштабную торговую войну. Впрочем, как отмечают в американском правительстве, страхи перед уязвимостью телекоммуникационных сетей зародились ещё до прихода к власти Дональда Трампа и отражают давние опасения о возможных угрозах для национальной безопасности страны.

The Wall Street Journal обращает внимание, что свои предупреждения союзникам американцы направили как раз в тот момент, когда провайдеры готовятся закупать оборудование для перехода на новый стандарт мобильной связи 5G, обещающий невероятные скорости и интернет-подключение для многих предметов ежедневного пользования, включая, к примеру, даже кроссовки.

Американские госслужащие утверждают, что они обеспокоены угрозой слежки со стороны китайских производителей, включая Huawei и ZTE, или даже намеренного отключения связи в критические моменты. Вашингтон делает упор на то, что многие компании Поднебесной находятся под жёстким контролем Пекина, поэтому при необходимости будут выполнять его указы.

По данным издания, Huawei — второй в мире производитель мобильных телефонов после Samsung. В плане телекоммуникационного оборудования китайская компания и вовсе занимает лидирующее место. В 2012 году после представленного в конгрессе доклада о том, как Huawei угрожает национальной безопасности США, бренду закрыли доступ на американский рынок. В своём официальном заявлении относительно описанных инициатив Вашингтона компания подчеркнула, что ей доверяют клиенты и что она «удивлена поведением американского правительства».

При этом примеру США последовали и некоторые их союзники. Так, Австралия отказалась от услуг китайского бренда при работе с сетями 5G. Британцы тоже объявили о возможных изменениях в телекоммуникационной сфере. Однако многие до сих пор настаивают, что китайцы предоставляют наиболее клиентоориентированое обслуживание по самым выгодным ценам и отмечают, что у них просто нет альтернатив.