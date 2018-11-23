New York Times: противостояние США и Китая вынуждает страны выбирать, на чьей они стороне

Всё более активное балансирование США и Китая на грани войны идёт на фоне того, как эти супердержавы наперегонки пытаются лишить друг друга влияния на мировой арене. Из-за этого другим странам приходится выбирать, на чьей они стороне, пишет The New York Times.

Подобное положение дел, между тем, представляет собой опасность как для будущего сотрудничества по геополитическим угрозам, так и для урегулирования экономического противостояния между двумя странами.

Соперничество между Пекином и Вашингтоном достигло новых масштабов, отмечает издание. Хотя оно в основном сосредоточено на торговой войне, которую президент Трамп начал в этом году, однако напряжённость также обострилась по целому ряду дипломатических и военных вопросов, таких как Тайвань, Южно-Китайское море и экономические санкции против Северной Кореи и Ирана.

США и Китай путём различных манёвров пытаются создавать в мире альянсы или партнёрства, чтобы оставить другую державу за бортом. Непримиримое соперничество вновь проявило себя на недавнем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где сошлись делегации, во главе которых были вице-президент США Майк Пенс и председатель КНР Си Цзиньпин. На мероприятии, состоявшемся в Папуа — Новой Гвинее, произошло одно из «наиболее взрывоопасных дипломатических противостояний администрации Трампа», указывает издание.

Американская сторона раскритиковала Поднебесную за её методы ведения торговли. Китайская сторона в ответ выступила против проекта итоговой декларации саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И при этом обвинил американских официальных лиц в том, что те пытаются внести в документ завуалированный намёк на КНР. Как результат, впервые с 1989 года саммит завершился без подписания итоговой декларации.

Обе страны параллельно друг другу заключают двусторонние и многосторонние соглашения с разными странами, чтобы ограничить возможности друг друга. Так, в ходе поездки в Филиппины Си Цзиньпин подписал 29 торговых и инвестиционных соглашений, хотя многие из них носили довольно обобщённый и размытый характер.

Ряд государств, между тем, уже продемонстрировали своё резкое недовольство требованиями, которые выдвигают обе сверхдержавы. Например, канадский министр сельского хозяйства недавно заявил, что его страна может начать с Китаем официальные переговоры по вопросам торговли, несмотря на явные попытки Вашингтона использовать свои рычаги влияния в случае, если Оттава пойдёт на подобный шаг.

Выход администрации Трампа из многосторонних структур, альянсов и договоров придал огромный импульс усилиям Китая по укреплению своих позиций на мировой арене. После того как в июне 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату, Китай выступил в качестве «нового знаменосца» в области климатических изменений. Кроме того, ранее в этом году на фоне критики Трампа в отношении «глобализированной экономии» Си Цзиньпин выступил в её защиту, отмечает The New York Times.

Но несмотря на то что при нынешней администрации США вышли из Транстихоокеанского партнёрства, Вашингтон предпринимает усилия, направленные на то, чтобы оказать давление на Китай. Так, администрация Трампа ведёт переговоры с Японией и Филиппинами, кроме того официальные лица намерены начать переговоры с Вьетнамом и Индией, говорится в статье.