CBC: доклад о слабости американской армии должен «отрезвить» и Канаду

В США представили доклад, в котором говорится, что американская система безопасности находится в кризисе, и в случае войны Россия или Китай могут победить Америку. Как пишет на своём сайте CBC News, приводя мнение одного эксперта по безопасности, в таком случае и союзнику США Канаде стоит задуматься и переписать собственную политику в сфере обороны.

«То было нечто большее, чем обычная риторика в стиле «конца света», которую мы привыкли слышать в докладах Вашингтона по национальной безопасности», — пишет корреспондент CBC News о докладе, который был представлен в американском конгрессе на этой неделе. В нём высказывался прогноз, что национальная безопасность США находится в таком кризисе, что в случае войны с Россией или Китаем Америка проиграет.

По мнению автора статьи, для Канады, которая больше 450 своих солдат отправила на миссию НАТО в Латвию, это «отрезвляющие» слова.

Так, в докладе, например, отмечается, что способность Америки защитить своих союзников и обеспечить собственные интересы под большим сомнением. В будущем, по мнению авторов работы, Западу, возможно, придётся столкнуться с ядерной войной на ограниченной территории. При этом, чтобы держать Америку не в своей тарелке, Россия якобы всюду ей препятствует, разрывая кабели, которые идут по дну Атлантики, взламывая энергосети и подрывая безопасность американских банков, утверждается в документе.

Впрочем, на оборонном форуме в Канаде была высказана менее пессимистичная точка зрения о том, что, хотя «в историческом плане Россия — великая страна», но у Запада всё же есть перед ней значительное технологическое превосходство. «У России нет таких же передовых инструментов, как у НАТО, Канады и американского альянса», — заявил глава форума Питер Ван Прааг.

Оптимистично высказался и министр обороны Канады Харджит Саджан: «В НАТО мы крайне серьёзно к этому относимся. Мы учимся на разных миссиях, которые сейчас проводятся».

При этом эксперты отмечают, что канадские политики не терпят критики, а между тем им стоило бы задуматься о том, чтобы изменить или даже полностью переписать свою политику обороны. «Наша оборонная политика основана на принципах асимметричной войны, с которой мы сталкиваемся с конца холодной войны, и игнорирует нависшие стратегические угрозы, которые могут представлять собой Россия, Китай и некоторые другие страны, — приводит автор статьи слова советника бывшего министра обороны Канады Ричарда Коэна. — Если в Соединённых Штатах кризис национальной безопасности, то и у нас кризис национальной безопасности».