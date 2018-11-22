Nikkei: препятствуя оборонным сделкам Москвы, США способствуют усилению Пекина

США называют Россию и Китай «главными угрозами» действующему миропорядку. Но ставя палки в колёса международным оборонным сделкам Москвы, Вашингтон не задумывается, что тем самым он помогает расширению влияния Пекина. Ведь оставшись без российских поставщиков, многие развивающиеся страны, в особенности из Юго-Восточной Азии, обратятся за помощью именно к Поднебесной, пишет Йен Стори в Nikkei Asian Review.

Если говорить о безопасности в Азии, то Дональду Трампу, учитывая текущую политику Вашингтона, следовало бы опасаться «закона непредвиденных последствий», пишет старший научный сотрудник сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа бин Исхака Йен Стори в своей статье для Nikkei Asian Review.

Администрация Трампа назвала Россию и Китай «главными угрозами» для миропорядка, в котором господствует Вашингтон. Однако попытки Америки ограничить глобальные оборонные сделки Москвы могут ненароком помешать некоторым азиатским странам противостоять усилению Пекина и даже, напротив, способствовать расширению китайского влияния.

Действительно, как отмечает аналитик, в своей нынешней политике Вашингтон больше сконцентрирован на том, чтобы «противостоять российской агрессии» с помощью санкций. И даже если ограничения вводились в отношении китайских ведомств, главным образом они касались проблемы закупки Пекином вооружений у Москвы. В конкретном случае ЗРК С-400 и истребителей Су-35.

Конечно, Россия и Китай возмутились. Первая — потому что США подрывают глобальную стабильность, а второй — потому что вмешиваются в дела двух независимых государств. Впрочем, по мнению Йена Стори, американские санкции вряд ли способны помешать сближению Москвы и Пекина, двум странам попросту не нужны США и их финансовые системы для проведения сделок. Но с другой стороны, создавая препятствия для Москвы, Вашингтон сам того не желая помогает Пекину усиливаться в регионе, поскольку на российское оружие рассчитывают очень многие страны Юго-Восточной Азии, а в случае отсутствия доступа к нему альтернативу может предложить именно Поднебесная.

На сегодня Америка удерживает позиции крупнейшего в мире поставщика вооружений. Россия, по подсчётам специалистов, занимает второе место. Но здесь важно понимать, что по сделкам непосредственно в Юго-Восточной Азии Москва лидирует. В период с 2010 по 2017 годы российские оборонные предприятия заработали в регионе $6,64 млрд. против американских $4,58 млрд. Главный покупатель России — Вьетнам, причём со значительным отрывом, за ним следуют Мьянма, Индонезия, Таиланд, Лаос и Малайзия.

В условиях всё более неспокойной геополитической обстановки многие из этих, а также и другие государства планируют увеличивать закупки у Москвы, поскольку она предлагает новейшее вооружение, не только опробованное в бою на Украине и в Сирии, но и по более низкой цене, чем США. Кроме того, в отличие от Вашингтона Россия не привязывает свои оборонные сделки к проблемам с соблюдением прав человека в той или иной стране.

Однако если Америка ставит палки в колёса в сделки стран Юго-Восточной Азии с Россией, что же им остаётся делать? Хотя некоторые пытаются построить собственный оборонный сектор, в ближайшее время им вряд ли удастся преодолеть финансовые и технологические трудности, поэтому без закупок иностранных вооружений не обойтись. Конечно, эти страны могли бы обратиться к европейским производителям, но их продукция слишком дорого стоит, да и поставщики из ЕС не менее чувствительны к нарушениям прав человека, чем американцы.

Поэтому наиболее удачной опцией после России для стран Юно-Восточной Азии становится Поднебесная. Пока продажи китайских вооружений в регионе не слишком велики. Долгое время штамп «Произведено в Китае» был синонимом низкого качества и плохого технического обслуживания, но эта ситуация, по словам Стори, меняется.

Как подчёркивает автор, было бы иронично, если бы попытки США сдержать экспорт российских вооружений вылились в повышение объёмов продаж китайского оружия в Юго-Восточной Азии и тем самым помешали бы Америке дать отпор расширению влияния Пекина в регионе.