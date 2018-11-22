Handelsblatt: ЕС вводит пошлины против «Шёлкового пути»

ЕС будет применять антидемпинговые пошлины против шинной компании из Китая, купившей контрольный пакет акций итальянской фирмы Pirelli и получавшей субсидии из государственного фонда «Шёлкового пути», информирует Handelsblatt. Еврокомиссия объясняет это тем, что госфинансирование даёт китайским предприятиям нечестные преимущества, позволяющие им поглощать европейские фирмы и продвигать свои товары на европейском рынке.

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины против китайской шинной компании CNRC, сообщает Handelsblatt. В качестве причины Брюссель называет незаконные государственные субсидии, полученные предприятием в рамках китайской инициативы «Шёлковый путь». По утверждениям официальных представителей ЕС, именно государственная помощь помогла CNRC поглотить итальянский шинный концерн Pirelli.

Как отмечает издание, данное решение является очень щекотливым с политической точки зрения. Во-первых, это первое выступление Брюсселя против одного из самых важных экономических проектов Китая, основоположником которого является сам Си Цзиньпин. Кроме того, всё это происходит в свете торговой войны между Пекином и Вашингтоном, в рамках которой обе стороны соперничают за поддержку ЕС. Handelsblatt подчёркивает, что Брюссель разделяет критическое отношение Трампа к китайскому госкапитализму, однако не одобряет его методов.

Еврокомиссия предлагает провести реформу ВТО, которая обеспечит лучший контроль за иностранными прямыми инвестициями, а также позволит добиться большей прозрачности при покупке фирм из важных секторов экономики. Кроме того, ЕС хочет провести расследование касательно китайских государственных субсидий, но при этом подчёркивает аполитичность данного расследования.

Как информирует издание, субсидирование проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай осуществляет через подконтрольный государству специальный фонд «Шёлкового пути», в котором насчитывается $55 млрд. Цель фонда — помогать китайским предприятиям наращивать свой экспорт в Европу. По данным Еврокомиссии, фонд помогал при поглощении итальянского шинного концерна Pirelli китайской шинной компанией CNRC, вложив со своей стороны €533 млн. Также, в качестве помощи, аффилированные с фондом китайские банки предоставили CNRC кредит на €800 млн.

Однако, подчёркивает Handelsblatt, антидемпинговые меры могут вступить в силу только в том случае, если в Еврокомиссию поступит конкретная жалоба от какой-либо европейской фирмы. К тому же, возможность введения пошлин была оформлена Еврокомиссией без признания Китая рыночной экономикой. Многие участники рынка боятся, что это может ослабить защиту от дешёвых китайских товаров.