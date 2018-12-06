Le Monde: арестом дочери основателя Huawei США нанесли новый удар по китайским компаниям

По запросу США канадские власти задержали дочь основателя китайского гиганта электроники Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, сообщает Le Monde. По мнению издания, таким образом Вашингтон продолжает оказывать давление на китайские электронные компании, которые, по его мнению, занимаются шпионской деятельностью в пользу Пекина.

В среду 5 декабря канадские власти сообщили, что они произвели арест китаянки Мэн Ваньчжоу. Она дочь основателя китайского гиганта электроники Huawei Жэнь Чжэнфэя и по совместительству финансовый директор компании, сообщает Le Monde.

Само задержание произошло 1 декабря в Ванкувере — по запросу США. Теперь же Америка требует экстрадиции Мэн Ваньчжоу. Как отмечают канадские СМИ, Вашингтон обвиняет задержанную в попытках «обойти американское эмбарго, введённое в отношении Ирана».

В официальном заявлении Huawei говорится, что на момент ареста Мэн совершала в Ванкувере пересадку между самолётами. «Компания получила крайне мало сведений относительно обвинений и не располагает никакой информацией ни о каких проступках со стороны госпожи Мэн», — заявила Huawei. При этом компания подчеркнула, что она соблюдает все законы и постановления, включая санкции, в странах, в которых работает.

Как подчёркивает французская газета, Пекин в свою очередь выбрал «куда менее дипломатичный тон» и выразил возмущение действиями канадских властей, которые, по мнению китайцев, покусились на права человека. Посол КНР в Канаде Лу Шае потребовал незамедлительно отпустить Мэн Ваньчжоу и отменил свою встречу с местными парламентариями.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала о том, что США начали расследование в отношении Huawei на предмет нарушения американского эмбарго при сотрудничестве с Ираном. Кроме того, западные страны нередко обвиняют эту компанию, основанную отставным генералом китайской армии, в шпионаже в пользу Пекина. Особенно эти подозрения усилились сейчас, когда многие провайдеры готовятся к переходу на новый стандарт сотовой связи 5G, и китайские компании активно претендуют на роль главных поставщиков оборудования. США уже удалось убедить Австралию и Новую Зеландию отказаться от услуг производителей, базирующихся в Поднебесной, из соображений «национальной безопасности». Теперь Вашингтон оказывает давление и на европейцев.

Арест дочери основателя Huawei стал предметом оживлённых обсуждений в китайских соцсетях, отмечает газета. В подавляющем большинстве комментаторы критикуют действия Канады и США. Как подчёркивает Le Monde, жители Поднебесной очень гордятся компанией. Так, когда в октябре американские СМИ заявили, что Россия и Китай взломали iPhone президента Дональда Трампа, представитель МИД КНР в шутку предложил главе США задуматься о переходе на Huawei.