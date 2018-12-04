NBC News: США и Китай заключили торговое перемирие

Во время переговоров на рабочем ужине в Аргентине лидерам США и Китая Дональду Трампу и Си Цзиньпину удалось достичь перемирия в торговой войне, сообщает NBC News. В администрации Трампа отметили, что Китай согласился приобретать больше американских товаров.
Сегодня между США и Китаем существует торговое перемирие. Дональд Трамп вернулся из Аргентины, добившись временного прорыва во время субботнего ужина с президентом Китая Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе, продлившегося два с половиной часа.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Наши отношения очень особенные, наши отношения с Си. И, мне кажется, это станет основной причиной, благодаря которой, мы, вероятно, в конце концов, придём к решению.
Это значит, что США не будут повышать пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов до 25 процентов в начале нового года. В настоящий момент они установлены на 10 процентах. Президент сделал перемирие предметом насмешек во время перелёта на борту Air Force One (позывной самолёта ВВС США, на борту которого находится президент США. — прим. ИноТВ) по пути домой.
ДОНАЛЬД ТРАМП:Если это случится, сделка станет одной из крупнейших в истории.
Как сообщает Белый дом, Китай согласился увеличить закупки американских товаров. Это хорошая новость для фермеров, которые признаются, что серьёзно пострадали от торговой войны. Но, по словам представителя ассоциации торговцев омарами штата Мэн Эмми Саликес, Китай представляет собой основной зарубежный рынок продаж американских лобстеров, и этого перемирия недостаточно.
ЭММИ САЛИКЕС, представитель ассоциации торговцев омарами штата Мэн:Мы бы хотели, чтобы эти ответные пошлины были сняты, и мы смогли бы продолжать поставлять высококачественные омары нашим покупателям во время китайского Нового года и новогодних и рождественских каникул.
Кроме того, по словам Белого дома, Китай также согласился признать смертельный опиоид фентанил веществом, оборот которого нужно контролировать. Это значит, что поставщиков, продающих это вещество в США, в Китае может ждать суровое наказание. Но обратный отсчёт начался. У обеих сторон будет лишь 90 дней, для того чтобы заключить соглашение по широкому кругу вопросов.
КРИСТИН УЭЛКЕР, корреспондент NBC News: Кроме того, бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания в конгрессе США в пятницу. Но только после того как члены Юридического комитета, по его просьбе, пообещали обнародовать стенограмму его показаний.
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