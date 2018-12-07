SZ: задержание «принцессы» из Huawei равносильно «объявлению войны»

Задержание дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, организованное Вашингтоном, расценивается практически как «объявление войны», пишет Süddeutsche Zeitung. Huawei является ключевым предприятием для китайской экономики. Сама же Ваньчжоу очень популярна на родине и, по слухам, должна была однажды сменить своего отца у руля фирмы.

Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин договаривались о перемирии в торговой войне на полях саммита G20, США подготовили новую атаку, организовав задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера, пишет Süddeutsche Zeitung.

Ваньчжоу остаётся в канадском аэропорту с субботы: американская сторона требует её скорейшей выдачи. Причина задержания состоит в том, что США обвиняют Huawei в нарушении иранского эмбарго.

46-летняя Ваньчжоу работает в Huawei c 1993 года: она является дочерью основателя компании Жэнь Чжэнфея, одного из самых влиятельных китайских предпринимателей. Как информирует издание, на сегодняшний день Huawei является вторым крупнейшим производителем смартфонов в мире после Samsung, а также ключевым предприятием для китайской экономики. Huawei стал одной из немногих китайских фирм, завоевавших успех за пределами Поднебесной, причём, не только на рынке смартфонов, но и на рынке телекоммуникаций.

Для Китая, утверждает Süddeutsche Zeitung, задержание дочери Чжэнфея — это ничуть не меньше, чем «объявление войны». Именно так в минувший четверг выразилась китайская государственная газета Global Times. Китайское посольство в Канаде заявило о «тяжёлом нарушении прав человека». Кроме того, в Интернете уже появились призывы о бойкоте продукции американской компании Apple, являющейся конкурентом Huawei.

Издание отмечает, что задержанная Мэн Ваньчжоу очень популярна у себя на родине. В своё время она отказалась от учёбы в престижном американском университете ради практически неизвестного технического института в Центральном Китае. На шестой год после того, как её отец основал Huawei, она начала свою собственную карьеру в компании. Поначалу Мэн отвечала на звонки в приёмной, а в итоге за 25 лет дошла по карьерной лестнице до должности финансового директора и вице-председателя наблюдательного совета. Сама Мэн отмечала: «наши сотрудники продвигаются не за счёт семейных связей, а за счёт своих заслуг». По слухам, именно она должна была однажды стать во главе фирмы вместо своего отца. Среди сотрудников Huawei её называли «принцессой»: теперь же, с точки зрения китайской стороны, американцы её похитили.