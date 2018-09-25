CNN: в торговой войне с Китаем США вводят пошлины против собственной IT-индустрии

Из-за того что многие основные комплектующие американской высокотехнологичной продукции производятся в Китае, новые пошлины Вашингтона наносят удар не только по Пекину, но и по IT-индустрии США, передаёт CNN. Если Китай пойдёт на ответные меры, его главной целью может стать самая дорогая компания Америки, осуществляющая пятую часть своих продаж в Поднебесной, — Apple.

Отрасль информационных технологий — один из крупных секторов американской экономики, в которых ощущается обеспокоенность относительно пошлин на китайскую продукцию. Пока некоторые американские компании сумели заключить соглашения, позволяющие им действовать в обход пошлин, но это не значит, что всё и дальше будет так просто для всех производителей ваших любимых технических игрушек. Подробности в репортаже корреспондента CNN Сэмьюэла Бёрка.

Немало похлопотав в администрации Трампа, генеральный директор Apple Тим Кук спас iPhone от последних пошлин президента. Кроме того, под их действие не попали электронные аксессуары и прочие «умные» устройства, импортируемые в США из Китая.

УИЛБУР РОСС, министр торговли США: Мы пытаемся осуществлять меры, которые в наименьшей степени затрагивали бы потребителей.

Последний пакет пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд уже нанёс ощутимые удары по другим частям американской Кремниевой долины.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Пора дать отпор Китаю. У нас нет выбора, они уже давно вредят нашим интересам.

Новые пошлины затрагивают китайские комплектующие, на которых работает вся американская IT-индустрия, — всё, от полупроводников до электронных схем.

ДЖОШ КОЛЛМЕР, исполнительный вице-президент Совета IT-индустрии (ITI): Есть определённые устройства, с которыми мы с вами никогда не сталкиваемся, но которые лежат в основе работы большой части покупаемой всеми высокотехнологичной продукции.

Речь идёт о ключевых комплектующих, благодаря которым работают компьютеры, бытовая техника и домашние системы безопасности.

СЭМЬЮЭЛ БЁРК, корреспондент CNN: Под удар могут попасть даже ваши любимые сериалы на Netflix. Стриминговый сервис проигрывает свои видео из облачных серверов Amazon, которые используют опять-таки китайское оборудование.

Не факт, что и Apple ещё долго будет в безопасности. Президент заявил, что готов ввести пошлины практически на все товары, импортируемые из Китая. В своём твите он непосредственно упомянул компанию и заявил, что для её возможных проблем есть «простое решение»: «Делайте свою продукцию в США, а не в Китае. Начинайте строить новые заводы уже сейчас. Здорово же!»

Администрация утверждает, что своими пошлинами она хочет надавить на Китай и сделать его более сговорчивым. Эксперты же считают, что пошлины на iPhone будут контрпродуктивными. Несмотря на то что собирается телефон в Китае, он спроектирован в США, где также производятся и его комплектующие.

ДЖОШ КОЛЛМЕР: В 90 процентах случаев под пошлины попадает продукция, созданная американцами. По сути, США вводят пошлины против себя, по-другому и не скажешь.

Если Китай в ответ введёт собственные пошлины, больше всех от этого, пожалуй, пострадает как раз Apple. 21% продаж компании реализуется в Китае, и это делает самую дорогую компанию США явной целью для ответных пошлин.

Сэмьюэл Бёрк, CNN.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 сентября 2018 года.