Обозреватель WT: Китай одурачил США и теперь взялся за Россию

Резкая смена стратегии Владимира Путина в пользу Востока, возможно, была необходимой, но это нельзя назвать мудрым решением, считает обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд. Китай уже на примере США показал, что он может одурачивать другие страны и пользоваться ими, и теперь он принялся за Россию. Как отмечает обозреватель, для Москвы настало время «заключить сделку с Трампом», потому что «это будет способствовать обеспечению мира и экономического роста, а также укреплению национальных интересов обеих стран перед лицом китайского оппортунизма».

В недавно опубликованной книге под названием «Столетний марафон: секретная стратегия Китая по смещению Америки с пьедестала мировой сверхдержавы» бывший советник президента Рональда Рейгана и китаевед Майкл Пиллсбери объясняет, как Запад был одурачен Китаем, который притворялся слабым, чтобы заполучить западные технологии и помощь, и всё это время готовился к тому, чтобы посоперничать с Америкой за мировое господство. Как отмечает обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд, Владимиру Путин «следовало бы прочитать эту книгу».

Главная мысль книги заключается в том, что Китай воспользовался желанием США победить СССР, чтобы получить от Америки всё, что ему нужно, при этом тайно планируя свергнуть мировое господство США.

Пекин, как утверждает обозреватель, сейчас делает то же самое, только «игроки поменялись сторонами».

Сегодня Россия нуждается в Китае, чтобы оказать сопротивление Америке и повестке администрации Трампа. Китай присоединился к всевозможным российским военным учениям. Китай, без сомнения, тайно сговорился с Россией убрать доллар из мировых торговых потоков. «Но что Москва отдаёт в обмен на помощь и пиар-поддержку Пекина?» — задаёт вопрос Л. Тодд Вуд.

Для начала Китай делает то, чего опасался СССР, — занимает Сибирь. Очевидно, Кремль решил, что сдача в аренду огромных сельскохозяйственных районов в этом регионе — это оправданный риск. «Вернёт ли Россия эти районы? Кто знает», — пишет обозреватель.

Китай также получает партнёра в борьбе против торговой политики Трампа, которая нацелена на то, чтобы остановить кражу американских технологий и интеллектуальной собственности Китаем. Однако самое главное, чего хочет Китай, — это энергоресурсы. И он получает их от России в большом количестве, преимущественно в виде природного газа, утверждает Л. Тодд Вуд.

Резкая смена стратегии Путина в пользу Востока, возможно, была необходимой, но это нельзя назвать мудрым решением. «Я бы сказал, что Восточная Европа могла бы стать куда более подходящим покупателем российских нефти и газа, чем Китай. Зачем нужно портить отношения с Западом в пользу контрактов с имеющим дурную репутацию, недобросовестным партнёром?» — спрашивает обозреватель The Washington Times.

В любом случае, при президентстве Трампа существует возможность для разрядки в отношениях с Россией. Пришло время для заключения сделок по Восточной Украине и Сирии, за которыми последуют снятие санкций с Москвы и упрёки из западных столиц.

Для Москвы настало время «ослабить давление на свою экономику и заключить сделку с Трампом». Америка, как отмечает Л. Тодд Вуд, «должна быть готова к такому сценарию».

Конечно, многие в России и США попытаются подорвать такие инициативы, но прилагать усилия всё равно необходимо. «Это будет способствовать обеспечению мира и экономического роста, а также укреплению национальных интересов обеих стран перед лицом китайского оппортунизма», — заключает обозреватель The Washington Times.