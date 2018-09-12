Обозреватель WT: Китай одурачил США и теперь взялся за Россию
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, дошедший до финала US Open, высказал мнение по поводу призовых в женском теннисе.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России.
Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95МС в рамках учений «Восток-2018» провели пуски крылатых ракет, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Замглавы Минфина Илья Трунин допускает возможность того, что владельцы электромобилей не будут облагаться транспортным налогом.
Судья Карлос Рамос дал свой первый комментарий после скандала на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин высказал своё мнение о конфликте между рэпером Тимати и российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с RT оценил перспективы урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддержит возможный удар по Сирии без одобрения ООН, заявила председатель СДПГ Андреа Налес, выступая в бундестаге.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин назначил и. о. главы МИД ДНР Наталью Никонорову полномочным представителем республики в контактной группе по Донбассу.
Украинский лидер Пётр Порошенко планирует приехать на форум регионов Белоруссии и Украины, заявил посол страны в Минске Игорь Кизим.
Модель и телеведущая Виктория Боня встала на защиту исполнителей Тимати и Егора Крида в конфликте с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
Организаторы инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России, заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Берлин в случае участия в ударах союзников по Сирии рискует вступить в конфронтацию с Москвой, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд, выступая в бундестаге.
Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина заключить мирный договор с Японией.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков в рамках сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» на ВЭФ рассказал о сложностях использования цифровых технологий в России.
Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был осуждён на 12 лет колонии за шпионаж.
Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Концерн «Калашников» создал беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-10, способное садиться на воду, сообщает «Калашников медиа».
Футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным «Зенитом», за который долгое время выступал бывший игрок сборной России.
В индийском городе Биджнор в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек, трое серьёзно пострадали.
Стив Айзерман сообщил причины ухода с поста генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии — в случае необходимости.
Президент Либерии Джордж Веа принял участие в товарищеском матче сборной своей страны по футболу c национальной командой Нигерии.
Верховный суд России отменил пожизненный приговор, назначенный Новосибирским облсудом бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин. Об этом сообщила прокурор отдела гособвинителей областной прокуратуры Анжелика Егорова.
Российский лидер Владимир Путин рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ о своей прогулке по набережной с главой КНР Си Цзиньпином и признался, что селёдку любит больше, чем икру.
Глубоководный автономный аппарат «Витязь-Д», который создают по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для погружения в Марианскую впадину, сообщает РИА Новости.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фабрисио Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT решение США не допустить российский самолёт Ту-214 к полётам по Договору по открытому небу.
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен перейти в миланский «Интер» во время зимнего трансферного периода.
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери известны российским властям.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление Госдепа США о том, что Россия ставит «Белые каски» в опасное положение в Сирии, обвиняя в дезинформации.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на чемпионате мира в болгарской Софии.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не исключают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года, но возврат на этот уровень может и затянуться.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймару.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о взаимоотношениях между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом (МОК) после Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где россияне выступали под нейтральным флагом.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.
Ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.
В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 68 человек, 128 пострадали.
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил против протекционизма в мировой торговле.
Национальная команда Аргентины на выезде сыграла вничью со сборной Колумбии в товарищеском матче по футболу.
Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ об ответственности за вмешательство в выборы, передаёт Reuters.
Сборная Бразилии по футболу разгромила национальную команду Сальвадора в товарищеском матче.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Повышение США пошлин на сталь не направлено на обеспечение национальной безопасности, а является защитной мерой. Такое мнение выразил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.
Власти Южной Кореи подтвердили приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить страну в ближайшее время.
Инфляция в России по итогам 2018 года может превысить прогноз Минэкономразвития в случае сохранения текущих значений курса рубля. Такое мнение выразил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.