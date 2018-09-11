Financial Times: нападки США укрепили дружбу России с Китаем

На саммите во Владивостоке Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее военное сотрудничество и торговлю. Лидеры России и Китая пообещали, что их страны будут поддерживать друг друга и сообща противостоять давлению американских властей, пишет Financial Times.

На экономическом форуме во Владивостоке лидеры России и Китая договорились поддерживать друг друга и бороться с нападками Дональда Трампа на экономику их стран. Таким образом Си Цзиньпин и Владимир Путин попытались укрепить их «новообретённую стратегическую дружбу», пишет Financial Times.

Усилив тарифные атаки и риторику против торговли, президент США подорвал отношения с Пекином. В то же время его угрозы ввести новые «разрушительные санкции» разгневали Москву. В результате глава Белого дома «помог сблизиться ранее вздорившим соседям», отмечает издание.

По его словам, на двусторонней встрече главы Китая и России обсудили военное сотрудничество и развитие экономических связей. Кроме того, поднимался вопрос об использовании национальных валют при трансграничной торговле, что должно снизить зависимость двух стран от американского доллара.

«В Китае говорят: друзья познаются в беде. В России тоже есть пословица: не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. Именно в этом заключается искренность дружбы между нашими народами», — заявил Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным.

«Вместе с нашими российскими коллегами мы укрепим плодотворное сотрудничество по международным делам и усилим координацию действий… чтобы противостоять политике односторонних действий и протекционизму в торговле», — добавил лидер КНР.

В свою очередь, Владимир Путин предположил, что в текущем году двусторонняя торговля между странами достигнет $100 млрд — то есть на $13 млрд больше, чем в прошлом году. Он также отметил, что Москва и Пекин выступают за дипломатическое разрешение ситуации на Корейском полуострове.

«Вы только что заметили, что среди всех гостей конференции у Китая самая большая делегация. Это, с одной стороны, говорит о привлекательности самого форума и, с другой, о всестороннем сотрудничестве между Китаем и Россией в развитии Дальнего Востока», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Конференция проходила на фоне начала совместных военных российско-китайских учений, в которых участвуют 300 тыс. человек. Это крупнейшие манёвры России с 1981 года, отмечает издание.

Китай — первая страна за пределами постсоветского пространства, которую пригласили на подобное крупное российское учение. Примечательно, что ещё менее десяти лет назад обе страны отрабатывали возможный конфликт друг с другом, обращает внимание FT.