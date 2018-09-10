La Croix: Путин налаживает связи с Востоком на фоне кризиса в отношениях с Западом

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает La Croix. Как отмечает издание, это событие не только свидетельствует о желании Кремля установить более тесные дипломатические и экономические связи с Востоком на фоне непрекращающегося кризиса в отношениях с Западом, но и позволит президенту России Владимиру Путину вместе с ключевыми игроками северокорейского досье обсудить «беспрецедентное сближение» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

За неделю до межкорейского саммита в Пхеньяне председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает La Croix.

Это событие не только свидетельствует о желании Кремля установить более тесные дипломатические и экономические связи с Востоком на фоне непрекращающегося кризиса в отношениях с Западом, но и позволит президенту России Владимиру Путину вместе с ключевыми игроками северокорейского досье обсудить «беспрецедентное сближение» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Путин, как пишет издание, также пригласил во Владивосток лидера КНДР, который ещё ни разу не бывал в России. Однако, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Ким Чен Ын не сможет принять участие в мероприятии «в силу его плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров».

Синдзо Абэ в понедельник вечером первым проведёт переговоры с российским президентом об «усилении экономического сотрудничества и торговых отношений». Ожидается, что Путин и Абэ также «обменяются взглядами на ситуацию на Корейском полуострове».

Как отмечает La Croix, переговоры с Си Цзиньпином назначены на вторник, а встреча с Ли Нак Ёном состоится в среду.