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La Croix: Путин налаживает связи с Востоком на фоне кризиса в отношениях с Западом

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Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает La Croix. Как отмечает издание, это событие не только свидетельствует о желании Кремля установить более тесные дипломатические и экономические связи с Востоком на фоне непрекращающегося кризиса в отношениях с Западом, но и позволит президенту России Владимиру Путину вместе с ключевыми игроками северокорейского досье обсудить «беспрецедентное сближение» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
La Croix: Путин налаживает связи с Востоком на фоне кризиса в отношениях с Западом
Reuters
За неделю до межкорейского саммита в Пхеньяне председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщает La Croix.
 
Это событие не только свидетельствует о желании Кремля установить более тесные дипломатические и экономические связи с Востоком на фоне непрекращающегося кризиса в отношениях с Западом, но и позволит президенту России Владимиру Путину вместе с ключевыми игроками северокорейского досье обсудить «беспрецедентное сближение» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
 
Путин, как пишет издание, также пригласил во Владивосток лидера КНДР, который ещё ни разу не бывал в России. Однако, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Ким Чен Ын не сможет принять участие в мероприятии «в силу его плотного графика в сентябре и намеченных межкорейских переговоров».
 
Синдзо Абэ в понедельник вечером первым проведёт переговоры с российским президентом об «усилении экономического сотрудничества и торговых отношений». Ожидается, что Путин и Абэ также «обменяются взглядами на ситуацию на Корейском полуострове».
 
Как отмечает La Croix, переговоры с Си Цзиньпином назначены на вторник, а встреча с Ли Нак Ёном состоится в среду.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
La Croix Франция Европа
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