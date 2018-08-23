Guardian: МАГАТЭ не нашло признаков ядерного разоружения Северной Кореи

По данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея продолжает работу над своей ядерной программой, что ставит под вопрос приверженность страны ядерному разоружению, сообщает Guardian. При этом издание отмечает, что недавно появилась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео готовится совершить четвёртый визит в Пхеньян для проведения очередных переговоров по вопросу ядерного разоружения.

По данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея продолжает работу над своей ядерной программой, что ставит под вопрос приверженность страны ядерному разоружению, сообщает Guardian.

Из доклада международного агентства следует, что Пхеньян работает над обогащением урана, а также продолжает строительство на главном ядерном объекте страны.

«Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР и связанные с этим заявления страны вызывают серьёзную обеспокоенность», — говорится в докладе.

Издание напоминает, что на «исторической» встрече в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились работать в направлении «полного ядерного разоружения» Корейского полуострова. Однако уже тогда эксперты предупреждали, что без заключения официального соглашения между США и Северной Кореей Ким продолжит развитие ядерной и ракетной программ.

«Саммит в Сингапуре не был ядерной сделкой, и не существует никакого соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном, которое бы побудило Северную Корею действовать как-то иначе»,— отметили в Центре новой американской безопасности. — «Переговоры с Северной Кореей всегда будут долгим и непростым процессом, и они хорошие переговорщики. Они хотят сохранять ядерное оружие как можно дольше, получая при этом как можно больше уступок».

При этом издание отмечает, что недавно появилась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео готовится совершить четвёртый визит в Пхеньян для проведения очередных переговоров по вопросу ядерного разоружения.

По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, «Северная Корея планирует передать Майку Помпео список своих секретных ядерных испытательных площадок, а также информацию о ядерных боеголовках во время его визита в Пхеньян, который состоится в этом месяце».

Отмечается, что составление подобного списка является одним из требований, выдвинутых США, и его удовлетворение станет значительной уступкой с стороны Северной Кореи. В обмен на это КНДР может потребовать официально объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов, что прежде становилось основным камнем преткновения во время переговоров.

При этом в Центре новой американской безопасности полагают, что даже в таком случае Северная Корея не предоставит полный список ядерных объектов, не желая лишаться всех рычагов давления, сообщает Guardian.