Le Figaro: США поборются с Россией и Китаем за присутствие в Греции

В Салониках открылась ежегодная международная торговая выставка, на которой в этом году представлены около 60 американских предприятий, сообщает Le Figaro. По мнению издания, интерес к Салоникам и региону в целом не случаен: США намерены наверстать упущенное в области инвестиций в северную часть Греции, где российское и китайское присутствие ощущается всё сильнее.

В Салониках, на севере Греции, с конца прошлой недели находятся 5 тыс. полицейских, бригады по борьбе с массовыми беспорядками, боевые пловцы, военные корабли, а также агенты ЦРУ и ФБР, сообщает Le Figaro. Все они заняты наблюдением за центром Helexpo, в котором открылась ежегодная международная торговая выставка.

В этом году на выставке широко представлены США: около 60 американских предприятий, разместившихся на 55 огромных стендах, привезли с собой более 70 продуктов, созданных на основе новых технологий. Ожидается, что в этом году выставку посетят более 265 тыс. человек. Американскую делегацию возглавляет министр торговли США Уилбур Росс. «Салоники могут стать центром торговли всего региона, — считает президент греко-американской торговой палаты Симос Анастасопулос. — США рассматривают этот город как перекрёсток Балкан: это рынок, охватывающий весь регион, в котором проживают 100 миллионов человек, а не только Грецию с её десятимиллионным населением».

Как пишет французское издание, интерес к этому региону и, в частности, к Салоникам не случаен. США намерены наверстать упущенное в области инвестиций в северную часть Греции, где российское присутствие во всех секторах становится всё более сильным. Начать стоит с российского предпринимателя греческого происхождения Ивана Саввиди, который владеет греческим футбольным клубом ПАОК, престижным отелем «Македония Палас», а также крупнейшей местной компанией по производству газированных напитков. Кроме того, компания Саввиди участвует в консорциуме, который приобрёл порт Салоники.

Другие российские компании владеют крупнейшим нефтяным терминалом на Балканах и начинают заглядываться на греческие шоссе. Эти же компании уже вступили в соперничество за покупку порта города Александруполиса, который расположен на северо-востоке страны.

Здесь интерес особенно высок, поскольку владелец этого порта получит контроль над большей частью поставок природного газа из Анатолии в Восточную Европу, и поэтому США «не намерены опускать руки». «Сегодня здесь присутствуют американские предприятия, которые, помимо внимания, уделяемого ими энергетическому и туристическому секторам, также открыто интересуются покупкой порта Александруполиса», — утверждает Симос Анастасопулос.

Эта борьба за влияние разворачивается в стране, где в последние годы своё присутствие устанавливает и Китай. В рамках крупного проекта «Шёлковый путь» Пекин намерен взять под свой контроль торговлю в регионе, связав порт Пирея, принадлежащий китайскому судовладельцу Cosco, с Балканами при помощи железнодорожных путей и автомобильной дороги, отмечает Le Figaro.