АBC: страдающей от лесных пожаров Греции помогают всем миром

Правительство Греции объявило о целом комплексе мер поддержки семьям и предприятиям, пострадавшим от масштабных пожаров, охвативших греческую область Аттика, передаёт испанская газета АВС. Также сообщается, что в тушении пожаров приняли участие спасатели из разных стран, в том числе из России.

Правительство Греции в лице своего официального представителя Димитриса Тзанакопулоса объявило о целом комплексе мер поддержки семьям и предприятиям, пострадавшим от масштабных пожаров, охвативших греческую область Аттика, передаёт испанская газета АВС.

Отмечается, что неотложная помощь будет заключаться в денежных компенсациях. Так, после оценки материального ущерба, каждая пострадавшая семья получит по €5 тыс., при этом на каждую многодетную семью будет выделено по €6 тыс. Кроме того, каждой компании, понёсшей убытки в результате разгула стихии, будет выделено по €8 тыс.

Также было объявлено о введении ежемесячных выплат в размере €650 нетрудоспособным лицам и о дополнительных выплатах в размере двух пенсий грекам, вышедшим на пенсию. Кроме того, будет ускорен процесс выхода на пенсию, который сейчас может достигать трёх лет, для тех, кто уже подал соответствующие документы.

По словам Тзанакопулоса, потерявшим в результате пожара супруга или супругу полагается выплата в размере €10 тыс., а дети, оставшиеся сиротами, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере €1 тыс. вплоть до достижения совершеннолетия или окончания обучения.

Кроме того, пострадавшие семьи и предприятия могут рассчитывать на налоговые льготы, а также выплату в размере не менее €1,2 тыс. на оплату услуг связи и телекоммуникаций. Абитуриенты этого года, чьи семьи пострадали от пожара, получат прибавку в 20% к своему экзаменационному баллу и смогут выбрать ближайший к дому университет, отметил Тзанакопулос.

АВС сообщает, что в Банке Греции был открыт специальный счёт, на который каждый желающий, в том числе иностранец, может перечислить пожертвование на помощь жертвам пожара и восстановление Аттики. На данный момент на счёт было перечислено уже более €40 млн.

Кроме того, Тзанакопулос отметил, что греческие пожарные и добровольцы продолжают поиски пропавших без вести и патрулирование зон, пострадавших от огня. По его словам, помощь в тушении пожара Греции оказали Кипр, Италия, Румыния, Испания, Македония, Канада и Россия.