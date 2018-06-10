HBL: ЕС стоит подумать о списании Греции долгов — чтобы Афины не ушли к Москве

После предполагаемого выхода Греции из программы помощи ЕС в Европе вновь могут разгореться споры по поводу того, следует ли Брюсселю списывать Афинам долги или нет, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, перед ЕС встала дилемма: с одной стороны, списание долгов может повлечь за собой аналогичные требования других членов союза, с другой же — безжалостность ЕС как кредитора может привести к тому, что Афины переориентируются на Россию или Китай.

Если всё будет идти по плану, то европейские министры финансов ближе к концу июня подтвердят, что Греция может выйти из восьмилетней программы поддержки, которая держала на плаву экономику этой страны после экономической катастрофы 2010 года, пишет Hufvudstadsbladet.

Для греков кризис имел серьёзные последствия: падение уровня жизни, безработица, перевалившая за 20%, снижение пенсий в несколько раз. Молодёжь, по большому счёту, не видит для себя в стране никакого будущего. Кроме того, в страну прибыло огромное количество мигрантов и беженцев, которых не пустили в остальные страны ЕС даже несмотря на то, что Брюссель установил квоты для каждой страны.

Греция могла получить помощь при условии, что она проведёт масштабные реформы, затрагивающие все сферы жизни общества. Кроме того, Афины обещали бороться с вездесущей коррупцией.

Часть условий Греция выполнила, однако на июньской встрече европейские страны решат, сделала ли она достаточно. Похоже, как отмечает газета, что всё идёт к тому, что их решение будет положительным, однако система государственного управления и правовая система Греции всё ещё не соответствуют стандартам ЕС.

Предполагалось, что приватизация государственных предприятий принесёт доходы, необходимые для облегчения долгового бремени, однако желаемых результатов она не достигла. Греция должна была получить €22—23 млрд, однако на данный момент эта цифра составила лишь €5 млрд.

В то время как кредиторы Афин размышляют над тем, можно ли прекратить поддержку, в Греции ведутся расследования по подозрению в коррупции в отношении двух бывших премьеров, восьми бывших министров, еврокомиссара и главы Центробанка. Хотя это может быть знаком того, что власти страны всерьёз взялись за борьбу с коррупционерами, эти дела могут иметь политическую подоплёку.

Почти все подозреваемые представляют правую оппозиционную партию «Новая демократия», которая пользуется высокой популярностью. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас из левой партии СИРИЗА может объявить о проведении досрочных выборов уже осенью — чтобы воспользоваться ситуацией и показать, что Греция может сама стоять на ногах без помощи «одиозной тройки» — Еврокомиссии, МВФ и Евроцентробанка.

Однако даже сам факт подозрений в том, что правящая партия может использовать правовую систему для преследования политических противников, показывает, что пройдёт ещё немало времени, прежде чем в стране появится политическая система, основанная на прозрачности и устойчивых правилах.

В случае если Греция лишится поддержки ЕС, это придаст новый импульс спорам о том, нужно ли списывать этой стране долг. Германия и другие страны последовательно отказывались списывать долги из опасений, что такой шаг приведёт к цепной реакции других членов ЕС, находящихся в похожей ситуации.

«Однако Греция останется бедной и уязвимой страной на протяжении долгого времени после выхода из программы. Если ЕС будут воспринимать как безжалостного кредитора, Греция может начать озираться в поисках других союзников», — предупреждает Hufvudstadsbladet.

В частности, Россия с энтузиазмом воспримет ослабление ЕС и может пригласить Грецию в своё сообщество, фундаментом для которого станет православие. Китай, который приобрёл порт Пирей, рассматривает Грецию как стратегическое звено своего Нового шёлкового пути — важнейшего проекта Пекина, с помощью которого он планирует повысить своё экономическое и политическое влияние.

«В этой геополитической игре ЕС должен подумать о том, чего стоит единство союза. Возможно, по этой причине ему придётся отказаться от части своих принципов, чтобы избежать более серьёзных потерь», — подводит итог издание.