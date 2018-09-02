New York Times Оригинал

NYT: «призрак автомобильных пошлин» от Трампа всё-таки напугал союзников США

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Дональд Трамп, грозившийся ввести пошлины на импортные автомобили, похоже, добился своего: партнёры США один за другим стали пытаться договориться с ними об индивидуальных условиях торгового обмена, пишет The New York Times. Как отмечается в материале издания, последним таким партнёром стал Евросоюз, который пообещал полностью отменить пошлины на американские автомобили, если Вашингтон сделает то же самое.
NYT: «призрак автомобильных пошлин» от Трампа всё-таки напугал союзников США
Reuters

Высказанная Дональдом Трампом угроза ввести пошлины на импортные автомобили, по всей видимости, «сработала»: лидеры целого ряда стран теперь «наперебой» пытаются договориться с Вашингтоном о торговле, пишет The New York Times. Между тем, как подчёркивает обозреватель издания, их предложения могут и не понравиться американскому президенту, уже «показавшему готовность без стеснения применять напряжённость в связи с торговлей для того, чтобы выжать как можно больше из торговых партнёров Америки».

По данным NYT, одну из наиболее серьёзных уступок США сделал Евросоюз — еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём в четверг заявила Европарламенту, что блок готов заключить с Вашингтоном соглашение и полностью отменить пошлины на американские автомобили, если в ответ будет сделано то же самое. Такие условия, впрочем, не устроили Трампа, который заявил, что европейцы покупают главным образом автомобили не американского, а европейского производства, а потому Брюсселю следует предложить что-то более серьёзное.
 
Желание «договориться» с США выказала и Мексика, подчёркивается в статье. Так, мексиканское правительство в понедельник согласилось по сути ограничить экспорт автомобилей, кроссоверов и запчастей из США и облагать ввозимые сверх таких квот товары «пошлинами Трампа», если последние войдут в силу.
 
А после того, как американский президент объявил о заключении сделки с Мексикой и пригрозил «оставить за бортом» Канаду, канадские чиновники прервали поездку в Европу и «бросились в Вашингтон», где они теперь пытаются заключить соглашение с США, отмечает автор. Интересно, что Мексика, Канада и ЕС изначально настаивали на том, что не будут вести переговоры о торговле в ситуации, когда «к их голове приставляют пистолет» — однако уже введённые пошлины на сталь и алюминий, а также «призрак пошлин на автомобили» всё-таки заставили их пересмотреть свою позицию, подчёркивает обозреватель NYT.
 
Беспокойство по поводу пошлин ощущается и в странах-партнёрах США в Азии: Японии и Южной Корее, пишет NYT. Обе эти страны экспортируют значительную часть своих автомобилей в США, и хотя Токио пока не соглашается на предложения господина Трампа о заключении двустороннего соглашения о торговле, предлагая США вместо этого вернуться к формату Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, японские чиновники говорят, что будут продолжать обсуждать торговлю с Вашингтоном.
 
Что же касается Южной Кореи, угроза пошлин на автомобили «заставила содрогнуться» торговое соглашение, которое Сеул заключил с американцами буквально несколько месяцев назад, предусматривающее предоставление южнокорейской стороной более широко доступа к своему рынку для американского автопрома, пишет автор.
 
Беспокойство партнёров Америки вполне понятно: объём ввозимых в США автомобилей и автозапчастей, которых могут коснуться американские пошлины, составляет около $350 млрд, и примерно 98% таких товаров ввозится из ЕС, Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи, поясняет обозреватель NYT. Впрочем, пошлины ударят и по американским производителям, которые являются крупнейшими импортёрами запчастей зарубежного производства, и в результате подобной политики цены на авто в США могут сильно вырасти, предупреждает журналист.
 
Впрочем, господин Трамп, по всей видимости, убеждён в правильности своей стратегии — а судя по реакции партнёров США, она всё-таки заставила их призадуматься, констатирует автор.

 

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