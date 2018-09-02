NYT: «призрак автомобильных пошлин» от Трампа всё-таки напугал союзников США

Дональд Трамп, грозившийся ввести пошлины на импортные автомобили, похоже, добился своего: партнёры США один за другим стали пытаться договориться с ними об индивидуальных условиях торгового обмена, пишет The New York Times. Как отмечается в материале издания, последним таким партнёром стал Евросоюз, который пообещал полностью отменить пошлины на американские автомобили, если Вашингтон сделает то же самое.

Высказанная Дональдом Трампом угроза ввести пошлины на импортные автомобили, по всей видимости, «сработала»: лидеры целого ряда стран теперь «наперебой» пытаются договориться с Вашингтоном о торговле, пишет The New York Times. Между тем, как подчёркивает обозреватель издания, их предложения могут и не понравиться американскому президенту, уже «показавшему готовность без стеснения применять напряжённость в связи с торговлей для того, чтобы выжать как можно больше из торговых партнёров Америки».

По данным NYT, одну из наиболее серьёзных уступок США сделал Евросоюз — еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём в четверг заявила Европарламенту, что блок готов заключить с Вашингтоном соглашение и полностью отменить пошлины на американские автомобили, если в ответ будет сделано то же самое. Такие условия, впрочем, не устроили Трампа, который заявил, что европейцы покупают главным образом автомобили не американского, а европейского производства, а потому Брюсселю следует предложить что-то более серьёзное.

Желание «договориться» с США выказала и Мексика, подчёркивается в статье. Так, мексиканское правительство в понедельник согласилось по сути ограничить экспорт автомобилей, кроссоверов и запчастей из США и облагать ввозимые сверх таких квот товары «пошлинами Трампа», если последние войдут в силу.

А после того, как американский президент объявил о заключении сделки с Мексикой и пригрозил «оставить за бортом» Канаду, канадские чиновники прервали поездку в Европу и «бросились в Вашингтон», где они теперь пытаются заключить соглашение с США, отмечает автор. Интересно, что Мексика, Канада и ЕС изначально настаивали на том, что не будут вести переговоры о торговле в ситуации, когда «к их голове приставляют пистолет» — однако уже введённые пошлины на сталь и алюминий, а также «призрак пошлин на автомобили» всё-таки заставили их пересмотреть свою позицию, подчёркивает обозреватель NYT.

Беспокойство по поводу пошлин ощущается и в странах-партнёрах США в Азии: Японии и Южной Корее, пишет NYT. Обе эти страны экспортируют значительную часть своих автомобилей в США, и хотя Токио пока не соглашается на предложения господина Трампа о заключении двустороннего соглашения о торговле, предлагая США вместо этого вернуться к формату Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, японские чиновники говорят, что будут продолжать обсуждать торговлю с Вашингтоном.

Что же касается Южной Кореи, угроза пошлин на автомобили «заставила содрогнуться» торговое соглашение, которое Сеул заключил с американцами буквально несколько месяцев назад, предусматривающее предоставление южнокорейской стороной более широко доступа к своему рынку для американского автопрома, пишет автор.

Беспокойство партнёров Америки вполне понятно: объём ввозимых в США автомобилей и автозапчастей, которых могут коснуться американские пошлины, составляет около $350 млрд, и примерно 98% таких товаров ввозится из ЕС, Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи, поясняет обозреватель NYT. Впрочем, пошлины ударят и по американским производителям, которые являются крупнейшими импортёрами запчастей зарубежного производства, и в результате подобной политики цены на авто в США могут сильно вырасти, предупреждает журналист.

Впрочем, господин Трамп, по всей видимости, убеждён в правильности своей стратегии — а судя по реакции партнёров США, она всё-таки заставила их призадуматься, констатирует автор.