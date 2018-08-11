CGTN: пострадавшие от пошлин фермеры США предпочли бы нормальный рынок государственным подачкам

У американских фермеров выдался не лучший год — по карману ударили неурожай и затеянная Дональдом Трампом торговая война. И хотя власти пообещали выплатить пострадавшим компенсацию в размере $12 млрд, все понимают, что это не покроет ущерба полностью, а сами фермеры заявляют, что предпочли бы нормальные рыночные условия, передаёт CGTN.

Президент США Дональд Трамп пообещал фермерам, что они станут самыми главными победителями в торговой войне. Администрация президента заложила миллиарды долларов на материальную помощь, чтобы смягчить воздействие новых пошлин.

Однако, как объясняет корреспондент CGTN Хендрик Сибранди, могут пройти недели, а то и месяцы, прежде чем фермеры получат средства.

У Марка Арнуша из Проспекта Вэлли, штат Колорадо, выдался тяжёлый год.

МАРК АРНУШ, фермер: Вот здесь они сильно испортились.

Арнуш выращивает кукурузу, пшеницу и ячмень. Из-за неблагоприятных погодных условий объёмы урожая резко упали, но и цены на него тоже держатся на низкой отметке — отчасти из-за пошлин.

МАРК АРНУШ: Мы многое пережили. Наш городок существенно пострадал и выглядит, наверное, наиболее бедным за всё то время, что я лично помню.

Но помощь уже в пути. По крайней мере, так сказали Марку и другим фермерам. Помощь должна поступить в виде федерального пакета выплат общим размером 12 миллиардов долларов, цель которых состоит в том, чтобы смягчить эффект от текущих торговых противоречий с другими странами.

ЗАК РАЙЛИ, директор по вопросам государственной политики Фермерского управления Колорадо: Это чудесный шаг в правильном направлении. По сути, шаг беспрецедентный.

Зак Райли из Фермерского управления Колорадо говорит, что роль правительства как раз и заключается в том, чтобы в столь трудные времена, как сейчас, в краткосрочной перспективе служить подушкой безопасности для сельскохозяйственной экономики.

СОННИ ПЕРДЬЮ, министр сельского хозяйства США: Это временная мера. Это даст возможность президенту Трампу и его команде в ходе переговоров урегулировать торговые разногласия.

МАРК АРНУШ: Уверен, со мной согласятся многие фермеры Колорадо, если я скажу, что мы лучше бы обеспечивали себя с помощью полноценной торговли на рынке, а не очередных подачек.

Критики называют правительственный план «соской-пустышкой» или «золотым костылём» для производителей сельскохозяйственной продукции. Но Арнуш не собирается отказываться от денег, которые могли бы помочь ему покрыть расходы.

МАРК АРНУШ: Все эти выплаты фермерам не осядут в карманах у фермеров — оттуда деньги попадут к продавцам сельскохозяйственного оборудования, в местный банк, магазин.

ХЕНДРИК СИБРАНДИ, корреспондент CGTN: По недавним оценкам торговой палаты США, меры правительства обойдутся в общей сложности в сумму 39 миллиардов долларов: 12 миллиардов в качестве материальной помощи сельскохозяйственному сектору плюс ещё 27 миллиардов в качестве компенсации всем американским отраслям, которые пострадают от ответных пошлин.

Торговая палата назвала меры «скользкой и дорогостоящей дорожкой». А некоторые фермеры задаются вопросом, почему другие отрасли, также пострадавшие от пошлин, тоже не получают материальную помощь.

МАЙКЛ СЛЭТТЕРИ, фермер: Значит, всё выглядит так, будто мы получаем благотворительную материальную поддержку от государства, но мы её и получаем, а они нет. Ну и это несправедливо, знаете ли.

МАРК АРНУШ: У нас нет возможности переложить на кого-то свои издержки. По большому счёту, мы беззащитны перед рынком.

Арнуш утверждает, что сельскохозяйственный сектор играет важнейшую роль в безопасности США. По словам Марка и Зака Райли, куда больше, чем материальная помощь, стране необходимы новые, актуальные торговые сделки с Китаем, Мексикой и Канадой, которые отражают фермерство в его текущем состоянии.

ЗАК РАЙЛИ: Займёт ли это чуть больше времени, чем я хотел бы? Да. Я бы хотел, чтобы все эти торговые переговоры были завершены уже в первую четверть года.

МАРК АРНУШ: В этом году мы ещё можем выстоять под небольшим давлением рынка, может, ещё и в следующем. Но я бы сказал, что вопрос решать нужно, и решать быстро.

Власти признают, что вспомогательные выплаты не смогут полностью возместить ущерб Арнушу и ему подобным. Но эти средства помогут фермерам оставаться на плаву, пока политики пытаются привести в порядок торговую среду.

Хендрик Сибранди, CGTN, Проспект Вэлли, Колорадо.

Дата выхода в эфир 10 августа 2018 года.