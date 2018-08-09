CGTN: американцы спешат закупиться сувенирами в Китае, пока не ударили новые пошлины

Опасаясь очередного витка торговой войны между Вашингтоном и Пекином, американские закупщики решили пораньше разместить свои заказы на рождественские украшения и сувениры у китайских производителей, передаёт CGTN. Экспортёры Поднебесной переживают за свой бизнес, но считают, что в конечном счёте за все экономические манипуляции придётся платить американским потребителям.

Рождество ещё только через четыре месяца, но уже сегодня производители праздничных украшений в Китае трудятся больше, чем эльфы Санта-Клауса. В этому году многие американские закупщики решили пораньше разместить свои заказы на украшения в надежде избежать дополнительных расходов, которые сулит напряжённость в торговых отношениях между США и Китаем.

Давайте отправимся вместе с корреспондентом CGTN У Лэем в город Иу провинции Чжэцзян в восточной части Китая и побываем на одной из фабрик Санты.

Он уже более 20 лет производит и продаёт украшения — можно сказать, что у Хуана Цзиньхэ круглый год Рождество. На его фабрике в Иу хранятся более 50 тысяч рождественских украшений — это один из крупнейших экспортёров, отправляющих сувениры от Санты по всему миру.

ХУАН ЦЗИНЬХЭ, глава фирмы Zhanbang Christmas: На американский рынок приходится более 30 процентов всего нашего экспорта. В этом году мы отправим сотни стандартных контейнеров американским перекупщикам и оптовикам, а также некоторым сетям супермаркетов вроде Walmart.

По словам Хуана, большинство иностранных покупателей делают заказы на рождественскую продукцию летом, поэтому сейчас работа на его предприятии кипит. Уже к сентябрю большая часть украшений будет на пути от китайских фабрик к оптовым закупщикам со всего мира.

У ЛЭЙ, корреспондент CGTN: В условиях текущей торговой войны рождественские украшения и сувениры пошлинами не облагаются. Пока. Как утверждают китайские экспортёры, из-за непредсказуемости, которой грозят разногласия в торговле, многие американские закупщики в этом году сделали заказы ещё раньше, чем в прошлые годы.

Иу считается мировой столицей рождественских украшений. По оценкам, более 90 процентов всей рождественской сувенирной продукции США импортируют из Китая. Но многие опасаются, что разворачивающаяся сейчас торговая война в широком смысле окажет своё негативное влияние и на китайских предпринимателей, и на покупателей.

ХУАН ЦЗИНЬХЭ: Мы планируем увеличить объёмы экспорта на американский рынок. Но из-за всё больших трудностей и усиливающихся трений в торговых отношениях между США и Китаем мы беспокоимся за свой бизнес с Америкой. Если нас сильно заденет торговая война, нам, вероятно, придётся задуматься о других странах.

Продажа рождественских сувениров — дело весьма доходное, и всё больше компаний хотят влиться в этот бизнес. Но Хуан подчёркивает: если США продолжат вводить пошлины на иностранные товары, платить за это придётся в первую очередь американским потребителям — и Рождество в 2018 году может показаться им не таким уж и весёлым.

У Лэй, CGTN.

Дата выхода в эфир 08 августа 2018 года.