Asia Times: на гиперзвуковую гонку Китай отвечает «Звёздным небом»

Китай успешно провёл испытания своего нового гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2, сообщает Asia Times. Плод работы китайских учёных способен нести сразу несколько ядерных боеголовок, а также, благодаря своей огромной скорости и непредсказуемой траектории, может ускользнуть от всех известных противоракетных систем.
Китайские учёные утверждают, что они успешно провели испытания нового гиперзвукового летательного аппарата, способного переносить сразу несколько ядерных боеголовок. В теории новая разработка может ускользнуть от всех существующих на данный момент противоракетных систем, сообщает Asia Times.
Как отмечает издание, в целом китайский аппарат создавался на базе первого сверхзвукового стратегического бомбардировщика North American XB-70 «Валькирия», над которым американцы работали до 60-х годов. По планам самолёт должен был развивать скорость 3 Маха и летать на высоте 21 км над землёй. Однако США отказались от программы из-за нескольких происшествий во время испытаний, а также сдвига парадигмы в гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой.
А теперь Пекин тестирует свою версию гиперзвукового летательного аппарата, который получил название Xingkong, что в переводе с китайского означает «звёздное небо». Работой над проектом занимается Китайская академия воздушно-космической аэродинамики. Испытания состоялись в пятницу 3 августа на неизвестном полигоне в северо-западной части страны.
По данным Asia Times, во время испытательного полёта китайский аппарат поднялся на высоту 30 км, развил скорость 5,5—6 Махов и совершил ряд манёвров в воздухе. Xingkong набирает скорость благодаря ударным волнам, которые он создаёт сам после прохождения звукового барьера, и таким образом может двигаться по самой непредсказуемой траектории, что делает его практически неуловимым для перехвата. Аппарат может быть запущен как самостоятельно, так и с помощью ракет с двигателями, работающими на твёрдом топливе.
Сообщается, что свои гиперзвуковые блоки «Авангард» Россия планирует устанавливать на ракетные комплексы «Сармат» уже к концу 2018-го — началу 2019 года.
Позиция Украины по прекращению не только железнодорожного, но и автобусного сообщения с Россией обусловлена вопросами «безопасности граждан и территории», заявил первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.
Суд приговорил жителя Кургана Евгения Лесового к двум годам колонии-поселения за призывы к массовым беспорядкам и экстремисткой деятельности с помощью мессенджера Telegram. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
Победитель зимних Олимпийских игр 1992 года и обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Ковалёв не исключил, что может возобновить игровую карьеру в составе китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар», одним из тренеров которого он является.
Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном подписании красно-белыми контракта с финским полузащитником Романом Ерёменко, отбывающим дисквалификацию за употребление кокаина.
Главный тренер российского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему принял решение не включать защитников Георгия Джикию и Марко Петковича, а также полузащитника Александра Самедова в заявку команды на первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который состоится в Салониках в среду, 8 августа.
Женская сборная России по плаванию в составе Валентины Саламатиной, Анны Егоровой, Арины Опенышевой и Анастасии Гуженковой стала второй в эстафете 4 х 200 м вольным стилем на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва заявил, что будет рад видеть полузащитника Романа Ерёменко в составе национальной команды после того, как истечёт срок его двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.
Известный российский хоккеист Алексей Ковалёв, победитель зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле и обладатель Кубка Стэнли, выразил мнение, что отечественная сборная больше не вызывает страха у соперников на международной арене.
Международный союз велосипедистов (UCI) возобновил дело в отношении 25-летней российской велогонщицы Екатерины Гниденко, чья допинг-проба, взятая на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, при перепроверке дала положительный результат на анаболический стероид туринабол.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал тщательное расследование причин возникновения последних природных пожаров в стране. Он также заявил, что все пострадавшие от огня курорты будут восстановлены.
Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на всё имущество юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил поручение украинского президента Петра Порошенко законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо военного приветствия в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление сборной России по синхронному плаванию на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, где отечественные спортсмены завоевали восемь золотых медалей из девяти возможных.