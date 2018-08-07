Asia Times: на гиперзвуковую гонку Китай отвечает «Звёздным небом»

Китай успешно провёл испытания своего нового гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2, сообщает Asia Times. Плод работы китайских учёных способен нести сразу несколько ядерных боеголовок, а также, благодаря своей огромной скорости и непредсказуемой траектории, может ускользнуть от всех известных противоракетных систем.

Китайские учёные утверждают, что они успешно провели испытания нового гиперзвукового летательного аппарата, способного переносить сразу несколько ядерных боеголовок. В теории новая разработка может ускользнуть от всех существующих на данный момент противоракетных систем, сообщает Asia Times.

Как отмечает издание, в целом китайский аппарат создавался на базе первого сверхзвукового стратегического бомбардировщика North American XB-70 «Валькирия», над которым американцы работали до 60-х годов. По планам самолёт должен был развивать скорость 3 Маха и летать на высоте 21 км над землёй. Однако США отказались от программы из-за нескольких происшествий во время испытаний, а также сдвига парадигмы в гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой.

А теперь Пекин тестирует свою версию гиперзвукового летательного аппарата, который получил название Xingkong, что в переводе с китайского означает «звёздное небо». Работой над проектом занимается Китайская академия воздушно-космической аэродинамики. Испытания состоялись в пятницу 3 августа на неизвестном полигоне в северо-западной части страны.

По данным Asia Times, во время испытательного полёта китайский аппарат поднялся на высоту 30 км, развил скорость 5,5—6 Махов и совершил ряд манёвров в воздухе. Xingkong набирает скорость благодаря ударным волнам, которые он создаёт сам после прохождения звукового барьера, и таким образом может двигаться по самой непредсказуемой траектории, что делает его практически неуловимым для перехвата. Аппарат может быть запущен как самостоятельно, так и с помощью ракет с двигателями, работающими на твёрдом топливе.

Сообщается, что свои гиперзвуковые блоки «Авангард» Россия планирует устанавливать на ракетные комплексы «Сармат» уже к концу 2018-го — началу 2019 года.