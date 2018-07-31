Deutsche Wirtschafts Nachrichten: торговая война с США грозит Европе расколом

Торговая война с США может подорвать фундамент благосостояния Европы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В целях защиты собственных экономических интересов европейские националисты могут пренебречь едиными нормами таможенного союза и начать проводить независимую торговую политику, поясняет автор статьи Рональд Баразон. Такое развитие событий приведёт к катастрофическим последствиям, в частности — к упразднению беспошлинной зоны в ЕС, предостерегает издание.

Обостряющийся торговый конфликт США и ЕС подвергает опасности Европейский таможенный союз, подрывая тем самым фундамент благосостояния Евросоюза, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. У всех 28 стран — членов союза есть единый таможенный тариф, который взимается соответствующими национальными ведомствами и вносится в бюджет Евросоюза. Общая сумма выплат составляет порядка €20 млрд в год. При этом внутри ЕС существует беспошлинная зона. Это одна из важнейших отличительных черт европейского внутреннего рынка, подчёркивает автор статьи Рональд Баразон.

Однако из-за торговой войны с США в едином таможенном фронте Европы стали появляться бреши, продолжает издание. К примеру, Германия с большим отрывом лидирует в сфере внешней экономики. Возникает вопрос, почему ФРГ должна ограничивать себя рамками таможенного союза, вместо того чтобы заключать торговые договоры напрямую. Из-за своей отчасти протекционистской политики Франция страдает от хронического внешнеторгового дефицита, и ей тяжело договориться с Германией по таможенным вопросам.

При этом координировать общую политику в сфере внешней торговли мешают не только разногласия между Берлином и Парижем, отмечает Баразон. С 2013-го по 2017 год в ходе переговоров с США по заключению Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП) и созданию общей зоны свободной торговли все 28 стран — членов ЕС постоянно озвучивали «особые протекционистские пожелания», чем существенно замедляли весь процесс. В конце концов, глава Белого дома Дональд Трамп свернул этот проект якобы в интересах США.

Факт в том, что сейчас по обе стороны Атлантического океана никто не готов к свободной торговле, констатирует автор: «Протекционизм переживает эпоху ренессанса». При этом во многих странах ЕС существует аналог любимому девизу Трампа «Америка прежде всего». И такая позиция противоречит принципам свободного внутреннего рынка и принципам таможенного союза с его общей политикой в сфере внешней торговли, но в то же время она идеально вписывается в рост националистических настроений в Европе.

К соглашениям, которых смогли достичь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп, в Европе и США относятся скептически, продолжает издание. Конкретных результатов пока нет. Есть только совместные заявления, а детали будут прояснены в ходе переговоров. Но президент Франции Эммануэль Макрон уже сейчас резко осудил любые договорённости. Французов взволновало заявление Юнкера о том, что ввоз в Европу сои из США будет облегчён, поясняет Баразон. В последние годы французские фермеры увеличили производство сои с 104 тыс. тонн в 2012-м до 400 тыс. тонн в 2017-м. Сельское хозяйство в Европе уже давно пытается избавиться от зависимости от масличных растений из США, наращивая собственное производство сои, подсолнечников и других альтернативных культур, например, рапса.

Одна из главных угроз Трампа в торговой войне с Европой — это пошлины на импорт европейских автомобилей, напоминает автор. И совсем не в духе солидарности во Франции заявили, что эта тема их не беспокоит, ведь французские автомобильные концерны продают мало машин в США. А вот по немецкой автопромышленности пошлины ударят очень сильно, отмечает издание. С такой позиции, как у Парижа, проводить общую европейскую торговую политику, конечно, невозможно, подчёркивает автор.

Такое отношение и попытки защитить собственные экономические интересы, проводя независимую политику, приведут к катастрофическим последствиям, убеждён Баразон. В результате в Европе может быть упразднён беспошлинный режим, что значительно затормозит развитие экономики. На практике правила таможенного союза, а также Всемирной торговой организации несовместимы с национальной политикой в сфере внешней торговли, констатирует автор.

Возникшая сейчас торговая война — это результат протекционистских тенденций, исходящих не только от Трампа, но и от европейских государств, делает вывод издание. США и ЕС всё больше «углубляются в джунгли из норм», выгодных только отдельным группам, но в конечном итоге невыгодных никому. В этом «торгово-политическом беспорядке» националисты могут решить проводить независимую политику, нанося тем самым существенный вред таможенному союзу. «Свободная торговля, фундамент благосостояния в США и Европе находится в опасности», — заключает автор.