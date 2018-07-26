Белсат: Москва наносит «двойной удар» по экономике Белоруссии, лишая её нефтяных субсидий

Решение Госдумы РФ постепенно отменить экспортную пошлину на нефть фактически лишает Белоруссию «нефтяной субсидии», которую она получала последние 20 лет за счёт реэкспорта дешёвого российского сырья. По мнению экспертов, это будет «двойным ударом» для белорусского бюджета, который спровоцирует стагнацию, если Минск не реформирует экономику, предупреждает «Белсат».

Госдума России приняла законопроект о постепенной отмене пошлины на вывоз нефти. И это фактически означает «конец экономической модели» Белоруссии, сообщает «Белсат». Теперь нефть для Минска будет стоить столько же, сколько и для всего остального мира, и он лишится «нефтяной субсидии», которая поддерживала белорусскую экономику последние 20 лет, говорится в статье.

При действующих сегодня ценах Белоруссия закупает нефть в России дешевле, выигрывая за счёт этого более $2,5 млрд в год, поясняется в статье. Суммарно это составляет около 5% от белорусского ВВП. «Сегодня все пошлины на нефть и нефтепродукты, и даже на белорусскую нефть, которая экспортируется, идут в белорусский бюджет», — рассказала обозреватель «Белрынка» Татьяна Маненок.

Экономия достигается за счёт того, что Россия облагает экспорт своей нефти вывозной пошлиной в размере 30% от мировой цены за баррель, однако в Белоруссию до настоящего времени российское углеводородное сырьё поставлялось беспошлинно. И хотя в ценовой формуле для Минска заложена небольшая наценка по сравнению с внутрироссийской, конечная стоимость всё равно почти на четверть меньше мировой, отмечает «Белсат».

Часть полученной дешёвой нефти Минск реэкспортирует на Запад со своей наценкой. В этом году объём такого реэкспорта составил 6 млн тонн, сообщается в статье. Остальные 18 млн тонн из России направляются на Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы, и затем около двух третей произведённых там нефтепродуктов Белоруссия также продаёт на Западе. «По итогам прошлого года объём нефтепродуктов составил примерно 600 миллионов долларов. Объём пошлин от растаможивания российской нефти — примерно 582 миллиона долларов. Это в сумме более чем 1 миллиард долларов получает белорусский бюджет», — пояснила Маненок в интервью «Белсат».

Однако недавнее решение российских парламентариев нанесёт «сильнейший удар по белорусской экономической модели за последние 20 лет», отмечается в статье. Одобрив «налоговый манёвр», Госдума начала «обратный отсчёт» до ликвидации нефтяной субсидии для официального Минска. Начиная уже со следующего года и вплоть до 2025-го Россия будет постепенно снижать экспортную пошлину на свою нефть с существующих 30% до нуля, одновременно повышая налог на нефтедобычу.

В результате Минск больше не сможет спекулировать российскими углеводородами, подчёркивает «Белсат». Это означает, что Белоруссия потеряет получаемые за счёт этого 5% ВВП. И при нынешних показателях экономического роста на уровне 3,5% ВВП или менее такой удар по бюджету вновь вернёт страну к стагнации, безработице и утечке капиталов, предупреждают эксперты. «Очевидно, что это будет двойной удар для бюджета: как в форме недополученных нефтяных пошлин, так и в форме недополучения акцизов на светлые нефтепродукты», — прогнозирует аналитик Businessforecast Александр Муха.

Конечно, этот «удар» со стороны России будет не разовый, а «растянутый» на предстоящие шесть лет, и белорусские власти могут его смягчить при помощи рыночных реформ, направленных на сокращение зависимости экономики от сырьевых дотаций, говорится в статье. «Опрошенные нами специалисты сходятся на том, что сырьевая дотация со стороны России в долгосрочной перспективе больше мешала благосостоянию граждан, чем помогала. Ведь Александр Лукашенко направлял полученные нефтедоллары на поддержку неэффективной государственной промышленности, сдавливая этим создание эффективных рабочих мест в частном секторе», — заключает «Белсат».