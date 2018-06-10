Белсат: Минск балансирует между Европой и Россией, чтобы не угодить в «армянскую модель»

Россия старается оказывать давление на Белоруссию, добиться такой военно-политической интеграции, чтобы иметь ключевое слово во всех её решениях, как то произошло в случае с Арменией, считает телеканал «Белсат». Лукашенко же пытается балансировать между разными силами, и именно с этой целью он отправился на саммит ШОС в качестве наблюдателя.

В китайском Циндао, куда Александр Лукашенко прилетел в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, главу Белоруссии радушно встретили официальные лица. А уже в первый день съезда он встретился с президентом Ирана, а также с монгольским лидером в ходе двусторонней встречи.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: И в случае, если мы договоримся, готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Тем более что я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях.

Участие в саммите, скорее, имиджевое дело, утверждают политологи. Статус наблюдателя, который имеет наша страна, позволяет присутствовать на заседаниях высокого уровня с участием глав государств и правительства, министров иностранных дел.

АСЕНИЙ СИВИЦКИЙ, Центр стратегических и внешнеполитических исследований: То есть мы увеличиваем нашу информированность о тех делах, которые происходят в регионе на пространстве этой организации.

Между тем расширить сотрудничество Белоруссия пытается не только со странами Азии. Последние годы Лукашенко пытается балансировать между интересами Запада и России. С какими странами нам стоило бы развивать отношения, мы спросили и у жителей Минска.

ЖИТЕЛЬНИЦА МИНСКА: С Европой нужно наращивать, до Европы нам нужно много чего модернизировать, мы просто очень сильно отстаём, на несколько десятков лет или даже больше.

ЖИТЕЛЬ МИНСКА: Развивать надо отношения с Западом, больше ориентироваться на Запад, поскольку возможности внешнеэкономические, развитие отрасли, инновации какие-то, технологии — всё-таки всё приходит оттуда.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ МИНСКА: Россия — это огромный рынок, Запад — это открытое ВТО, тоже огромный рынок. По ёмкости рынка, пожалуй, Запад будет выше, нежели Россия, хотя всё относительно, конечно. Но терять рынок России нельзя, это будет глупо.

Правда, основной экономический и политический партнёр Белоруссии уже давно пытается исключить для нашей страны любую стратегию политического балансирования и самостоятельности военной политики. А именно — приоритет не быть вовлечённым в конфронтацию между Россией и Западом и Россией и Украиной, считает политолог Арсений Сивицкий.

АСЕНИЙ СИВИЦКИЙ: С этой позицией не очень согласны в Кремле. И для России такой оптимальной моделью было бы переформатирование белорусско-российских отношений, так называемая «армянская модель», довольно глубокой военно-политической интеграции, где по сути без России не принимается ни одно стратегическое решение.

Усиления давления на официальный Минск, в том числе в вопросе создания российской военной базы в Белоруссии, можно ожидать уже в преддверии следующих президентских выборов в нашей стране, в 2019-2020 годах, утверждают специалисты из Центра стратегических и внешнеполитических исследований. А потому у Лукашенко осталось не так много времени, чтобы принять меры для реальной независимости от России, и добиться альтернативных предложений от Запада.

Юлия Лобанова, «Белсат».

Дата выхода в эфир 09 июня 2018 года.