Welt: чемпионат мира, «эффект Трампа» и дорогая нефть не дали новый старт экономике России

03:41 В Лос-Анджелесе мужчина забаррикадировался в магазине, скрываясь от полиции В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный, пытающийся скрыться от преследования полиции, забаррикадировался в магазине торговой сети Trader Joe's.

03:28 Сотрудник ЦРУ заявил, что Китай ведёт холодную войну против США Высокопоставленный эксперт ЦРУ по Азии Майкл Колинз заявил, что Китай ведёт «холодную войну» против Соединённых Штатов.

03:10 Актёра Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину Американский актёр Энтони Андерсон находится под следствием по подозрению в нападении на женщину.

03:09 Усик оценил вклад своей команды в его успехах Украинский боксёр Александр Усик оценил вклад своей команды в его успехах после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном бое Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

03:04 Усик посвятил победу над Гассиевым своим «отцам» Украинский боксёр Александр Усик рассказал, кому хочет посвятить победу в финальном бое Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым.

03:00 Гассиев: никогда не позволял себе оскорблять другого человека Российский боксёр Мурат Гассиев высказал своё мнение насчёт отсутствия оскорблений в адрес украинца Александра Усика до, во время и после финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

02:52 Гассиев прокомментировал поражение от Усика в финале WBSS Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в финальном бое Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

02:48 Агентство Bloomberg составило список стран, дающих гражданство в обмен на инвестиции Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости.

02:28 Менеджер Усика заявил, что боксёр с большой долей вероятности перейдёт в супертяжёлый вес Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас рассказал о шансах своего клиента перейти из первого тяжёлого веса в супертяжёлый.

02:16 СМИ сообщили о крушении небольшого самолёта в Техасе Небольшой самолёт потерпел крушение в американском штате Техас при выполнении взлёта.

02:00 СМИ: Советники Трампа уговорили его отказаться от слов о «российском вмешательстве» в выборы Главные помощники президента США Дональда Трампа убедили его отказаться от своих слов относительно «вмешательства России» в американские выборы, которые он произнёс на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

01:44 Порошенко поздравил Усика с победой над Гассиевым Президент Украины Пётр Порошенко поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

01:32 В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Этуша Народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш покинет больницу в понедельник, 23 июля, и отправится в подмосковный санаторий для полного восстановления.

01:14 Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

01:00 В Германии произошло ДТП с участием десяти автомобилей ДТП с участием десяти автомобилей произошло в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, в результате инцидента погибли четыре человека.

00:53 Несколько человек с флагами Украины не встали во время исполнения гимна России на бое Гассиев — Усик Несколько человек с украинскими флагами не встали во время исполнения гимна России на бое финала Всемирной боксёрской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

00:43 Российские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по биологии Российские школьники завоевали три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по биологии в Тегеране, сообщили в Министерстве просвещения.

00:38 Дешам ответил на упрёки в оборонительном футболе по отношению к игре сборной Франции на ЧМ-2018 Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику в адрес команды по поводу оборонительного футбола на чемпионате мира 2018 года в России.

00:26 СМИ: Коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз Зор.

00:17 Выход украинского боксёра Усика на бой с Гассиевым встретили аплодисментами в Москве Зрители встретили аплодисментами выход украинского боксёра Александра Усика на финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым.

00:10 В Пентагоне оценили перспективы денуклеаризации КНДР Замглавы Пентагона Джон Руд скептично оценивает перспективы того, что Северная Корея предпримет шаги на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, однако он надеется на то, что это произойдёт.

23:55 Общественники заявили о задержании сотрудника ярославской колонии после сообщений о пытках Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сообщила о задержании работника исправительной колонии в Ярославской области после сообщений о пытках.

23:54 Жиру и Льорис обещали побриться налысо в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018 Нападающий Оливье Жиру и вратарь Уго Льорис побреются налысо в честь победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года в России.

23:54 Устроившему стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе предъявили обвинения по 23 пунктам Устроившему стрельбу в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе Джерроду Рамосу предъявлены обвинения по 23 пунктам, в том числе в пяти убийствах первой степени.

23:39 В Луганске заявили об обнаружении взрывного устройства на улице города Житель Луганска обнаружил на улице города самодельное взрывное устройство, сообщили в МВД самопровозглашённой Луганской народной республики.

23:31 «Зенит» сыграл вничью с миланским «Интером» в товарищеском матче Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с миланским «Интером» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии.

23:24 Один человек погиб в результате крушения норвежского вертолёта в Финляндии В результате крушения норвежского лёгкого вертолёта в Финляндии погиб один из находившихся на борту.

23:14 Россиянка Сагайдаковская проиграла представительнице Норвегии Брекхус в боксёрском поединке за титулы по пяти версиям Представительница Норвегии Сесилия Брекхус одержала победу над россиянкой Инной Сагайдаковской в бою за титулы по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Международной боксёрской организации (IBO), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO).

23:10 ГПСУ: граждане Украины за полгода 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за полгода украинцы пересекли границу с Крымом 519 тыс. раз.

23:05 Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины по футболу Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.

22:57 В постпредстве России при ООН рассказали о странной логике США в отношении Бутиной Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию с задержанной в США по обвинению в незаконной лоббистской деятельности без регистрации в качестве иностранного агента россиянкой Марией Бутиной, заявил о странной логике Соединённых Штатов.

22:46 В сенате США призвали к судебному преследованию режиссёра «Стражей галактики» Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймса Ганна в связи с его записями в Twitter, где он иронизирует на темы насилия и педофилии.

22:46 Фёдор Чудинов о победе над Мохаммеди: бой был не очень честным Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал свою победу над французом Наджибом Мохаммеди в бою за титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

22:32 Центр по примирению сообщил, что в Сирии в результате переговоров боевики сдали три танка Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в результате переговоров со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации за сутки было сдано три танка.

22:25 Экс-наставник «Зенита» Спалетти назвал Семака лучшим тренером в мире Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита», ныне возглавляющий миланский «Интер», Лучано Спалетти назвал Сергея Семака лучшим тренером в мире.

22:18 В Пентагоне заинтересованы в диалоге с Россией по вопросу стратегической стабильности Соединённые Штаты заинтересованы в активизации диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения, заявил замглавы Пентагона Джон Руд.

22:04 Боксёр Фёдор Чудинов победил француза Мохаммеди в поединке за титул WBA Российский боксёр Фёдор Чудинов победил француза Наджиба Мохаммеди в поединке за титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Interim.

21:51 В Сирию с начала операции вернулись более 232 тысяч беженцев из-за рубежа С начала операции в Сирию из других стран возвратились более 232 тыс. беженцев.

21:49 Главный тренер сборной Украины по футболу Шевченко продлил контракт на два года Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с Федерацией футбола Украины.

21:38 СК начал проверку после гибели двух подростков на водоёме в Липецкой области Следственный комитет начал проверку по факту гибели в Липецкой области двух подростков, которые утонули в реке Дон после того, как их плот перевернулся во время сплава.

21:33 Находящийся под подозрением IAAF Ухов выиграл чемпионат России по прыжкам в высоту Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов стал чемпионом России 2018 года по прыжкам в высоту.

21:24 Мужская сборная России по волейболу вышла в финал молодёжного чемпионата Европы Мужская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Нидерландов в полуфинале молодёжного чемпионата Европы (до 20 лет).

21:16 В Китае заявили, что к 2050 году более трети населения страны будут составлять пожилые люди Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ван Цзяньцзюнь заявил, что к 2050 году 34,9% населения страны будут составлять пожилые люди.

21:03 Мутко поблагодарил Березуцких за вклад в развитие отечественного футбола Вице-премьер России Виталий Мутко выразил сожаление в связи с уходом футболистов Алексей и Василия Березуцких из профессионального спорта.

20:58 Пять человек погибли в результате аварии в Свердловской области В Свердловской области пять человек, включая нескольких детей, погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург.

20:45 В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолёт Норвежский вертолёт с двумя людьми на борту упал в Финляндии.

20:43 В «Феррари» произошли кадровые перестановки из-за проблем со здоровьем у Маркионне Новым президентом «Феррари» назначен Джон Элканн.

20:41 Хорватский футболист «Локомотива» Чорлука женился на участнице «Евровидения-2018» Защитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Ведран Чорлука сыграл свадьбу с певицей Франкой Бателич.

20:38 Сёмин: Березуцкие оставили большой и славный след в истории российского футбола Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.