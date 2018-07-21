Welt: чемпионат мира, «эффект Трампа» и дорогая нефть не дали новый старт экономике России

Ни дружественная по отношению к Москве позиция главы Белого дома, ни футбольное мировое первенство так и не привели к экономическому росту в Российской Федерации, пишет Die Welt. «В отличие от прежних времён» не помогают сегодня экономике России и довольно высокие цены на нефть, утверждает журналист немецкой газеты.
Ни чемпионат мира по футболу, ни «дружественная по отношению к России позиция» президента США Дональда Трампа так и не привели к экономическому росту в Российской Федерации, утверждает немецкая газета Die Welt.
Инвесторы со всего мира внимательно следили за прошедшими в Хельсинки первыми двухсторонними переговорами российского и американского лидеров. Многие эксперты даже высказывали мнение, что сам факт проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в столице Финляндии уже можно считать «основанием для покупки активов российских компаний», пишет автор статьи Эдуард Штайнер.
«Эффект Трампа, однако, быстро испарился: уже в понедельник (день проведения саммита в Хельсинки. — ИноТВ) деноминированный в долларах индекс РТС опять начал падать», — отмечает журналист Die Welt.
Большого эффекта на рост экономики Российской Федерации — «в отличие от прежних времён» — не оказали и довольно высокие в настоящий момент цены на нефть, продолжает автор статьи Эдурд Штайнер.
«Если даже высоким ценам на нефть не удалось простимулировать российскую экономику, то мировому первенству по футболу — и подавно. В отличие от бурного ажиотажа вокруг игры национальной сборной России эффект чемпионата мира на экономический рост в стране, как и следовало ожидать, оказался минимальным», — констатирует журналист немецкой газеты.
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