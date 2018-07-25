Еврокомиссар Эттингер: Трамп действует как автократ и подрывает основы ЕС

Комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер обвинил американского президента Дональда Трампа в том, что в торговом споре с Европой тот ведёт себя как автократ и стремится подорвать основы ЕС. В интервью журналу Stern Эттингер призвал европейцев занять жёсткую позицию в торговых распрях с США: Европа должна дать Трампу решительный отпор, потому что американский лидер «презирает слабаков».

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер в интервью немецкому журналу Stern выступил за более жёсткую позицию в торговом споре с США. По его мнению, американский президент Дональд Трамп хочет подорвать основы Евросоюза, подчёркивает издание.

Комиссар ЕС по бюджету обвинил президента США в том, что тот действует в торговом споре с Европой как «автократ». В беседе с журналистами Stern Гюнтер Эттингер прямо заявил: «Он хочет подорвать ЕС». С точки зрения Эттингера, тактика Дональда Трампа заключается в том, чтобы целенаправленно выбирать отдельные государства, хотя торговые соглашения входят в число «исконных задач ЕС».

Также еврокомиссар по бюджету высказался в пользу объединения сил внутри Евросоюза, для того чтобы, при необходимости, мощно противостоять США в конфликте, связанном с таможенными пошлинами. Свою позицию Эттингер пояснил, сославшись в качестве аргумента на характер американского президента. «Трамп, в первую очередь, презирает слабаков», — подчеркнул комиссар Евросоюза в интервью немецкому журналу.

На вопрос по поводу того, насколько испорчены в настоящее время отношения Европы с США, Эттингер ответил следующим образом: «Это стало сложно. При всей традиционной дружбе с США — чем дольше длится президентский срок Трампа, тем более шаткими становятся трансатлантические мосты».

Кроме того, в интервью журналу Stern еврокомиссар и бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг высказал своё мнение по поводу амбиций большой коалиции правительства Германии в европейской политике. Эттингер с уверенностью заявил, что однозначно не наблюдает обещанного в коалиционном договоре немецких партий «прорыва для Европы».

По версии Эттингера, все обсуждения и споры в правительстве Германии находятся под слишком сильным влиянием внутренней политики. «И сейчас есть ещё и такие голоса, которые объявляют мультилатеризм изжившей себя моделью и считают, что будущее — за единоличными инициативами отдельных государств», — с неудовольствием прокомментировал для Stern положение в немецком правительстве Гюнтер Эттингер.