Еврокомиссар Эттингер: Трамп действует как автократ и подрывает основы ЕС
Еврокомиссар Гюнтер Эттингер в интервью немецкому журналу Stern выступил за более жёсткую позицию в торговом споре с США. По его мнению, американский президент Дональд Трамп хочет подорвать основы Евросоюза, подчёркивает издание.
Комиссар ЕС по бюджету обвинил президента США в том, что тот действует в торговом споре с Европой как «автократ». В беседе с журналистами Stern Гюнтер Эттингер прямо заявил: «Он хочет подорвать ЕС». С точки зрения Эттингера, тактика Дональда Трампа заключается в том, чтобы целенаправленно выбирать отдельные государства, хотя торговые соглашения входят в число «исконных задач ЕС».
Также еврокомиссар по бюджету высказался в пользу объединения сил внутри Евросоюза, для того чтобы, при необходимости, мощно противостоять США в конфликте, связанном с таможенными пошлинами. Свою позицию Эттингер пояснил, сославшись в качестве аргумента на характер американского президента. «Трамп, в первую очередь, презирает слабаков», — подчеркнул комиссар Евросоюза в интервью немецкому журналу.
На вопрос по поводу того, насколько испорчены в настоящее время отношения Европы с США, Эттингер ответил следующим образом: «Это стало сложно. При всей традиционной дружбе с США — чем дольше длится президентский срок Трампа, тем более шаткими становятся трансатлантические мосты».
Кроме того, в интервью журналу Stern еврокомиссар и бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг высказал своё мнение по поводу амбиций большой коалиции правительства Германии в европейской политике. Эттингер с уверенностью заявил, что однозначно не наблюдает обещанного в коалиционном договоре немецких партий «прорыва для Европы».
По версии Эттингера, все обсуждения и споры в правительстве Германии находятся под слишком сильным влиянием внутренней политики. «И сейчас есть ещё и такие голоса, которые объявляют мультилатеризм изжившей себя моделью и считают, что будущее — за единоличными инициативами отдельных государств», — с неудовольствием прокомментировал для Stern положение в немецком правительстве Гюнтер Эттингер.
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