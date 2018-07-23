L’Express: закрытие французского торгпредства — отголосок разлада между Москвой и Парижем
«Между Москвой и Парижем дела больше не ладятся», — полагает L’Express. Несмотря на «дежурные улыбки», которыми обменивались Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время чемпионата мира по футболу в Москве, по сути ничего не изменилось. Через несколько часов после победы «синих» на ЧМ-2018 в Москве было объявлено о закрытии офиса Business France — торгового представительства Французской Республики.
Это поспешное закрытие — недобрый знак для бизнеса в России, уверен еженедельник. Как напоминает издание, Франция — второй крупнейший иностранный инвестор в российскую экономику и самый крупный иностранный работодатель в стране: на территории России действуют 500 французских предприятий, включая таких «мастодонтов», как Total, Société Générale, «Декатлон» и «Ашан», обеспечивающих 170 тыс. рабочих мест.
«Мы могли бы добиться гораздо большего», — заявил Эммануэль Макрон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, однако сегодня эта задача кажется трудновыполнимой, отмечает L’Express.
По словам осведомлённого источника, «разлад» в отношениях французского торгпредства и российских властей наметился уже несколько месяцев назад. Причиной послужило увольнение двух российских сотрудников организации «за тяжкий проступок» — нарушение коммерческой тайны — более года назад. Позднее эти сотрудники подали иск о незаконном увольнении в российский суд, который обязал Business France выплатить уволенным компенсацию и вычеркнуть пункт об увольнении «по статье» из их трудовых книжек. При этом суммы компенсации были впрямую списаны органами российской юстиции с банковских счетов организации.
Французское посольство, в свою очередь, настаивает на том, что арест денежных средств был незаконным, ссылаясь на Венскую конвенцию, определяющую дипломатические и консульские отношения между странами.
Однако, по мнению издания, конфликт может иметь отношение к другому дипломатическому скандалу: выдворению из России вместе с тремя другими дипломатами бывшего главы Business France Пьера Боннара, произошедшему в разгар кризиса, связанного с «делом Скрипалей». Как сообщает L’Express, само французское торгпредство отвечать на вопросы издания отказалось.
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