GT: в современном мире смешались друзья и враги времён холодной войны

Пока в Хельсинки проходила встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в Пекине Си Цзиньпин беседовал с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Интересно, что накануне американский лидер признал, что и ЕС, и Китай, и Россия — в той или иной степени для США враги, пишет Global Times. Только, по мнению издания, мир больше не делится на лагери и старый образ мышления к новому формату международных отношений неприменим.

16 июля два важных дипломатических действа одновременно разворачивались в Пекине и в Хельсинки, пишет Global Times. В понедельник в столице КНР китайский лидер Си Цзиньпин встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В тот же день в финской столице состоялась первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По мнению китайской газеты, своеобразной интермедией между этими действами стали удивившие многих слова американского президента о том, кто является врагами США. «У нас много врагов. Думаю, один из них — Евросоюз, учитывая то, что он делает с нами в плане торговли», — заявил Дональд Трамп. Относительно России президент отметил, что она Америке тоже враг, «в определённых аспектах», Китай же — «определённо, враг в экономике». После таких высказываний главы многих европейских государств поспешили выразить своё недовольство.

«Так кто же всё-таки враг, а кто друг?» — задаётся вопросом Global Times. Похоже, что ответ на этот вопрос в воцарившемся на международной арене хаосе найти не так-то просто. Несмотря на то что многие заумные аналитики до сих пор уверены, что конкурирующие лагеря отчётливо видны и перейти из одного в другой непросто, такое мышление, застывшее в категориях холодной войны, лишь сбивает людей с толку. В конце концов за время, прошедшее со времён существования двух лагерей, мир очень изменился.

Сегодня всё сложнее, и это хорошо видно на примере российско-китайских отношений, основной характеристикой которых служит фраза: «Партнёрство, но не союз». По мнению издания, традиционным геополитическим союзникам достаточно трудно поддерживать современную форму международных отношений.

Глобальные изменения коснулись и реальности взаимодействия между великими державами, и теперь, основываясь на предыдущем опыте, весьма сложно понять специфику современных отношений между США и Китаем или между Китаем и ЕС, между США и Россией или между Россией и ЕС. Куда может привести разразившаяся торговая война между Пекином и Вашингтоном? Покажет лишь время.

Как подчёркивает газета, сегодня во всех странах есть люди, считающие себя очень дальновидными, но за недостатком фантазии стремящиеся применять знания традиционной геополитики и привычных категорий к тому, что на самом деле происходит в мире. В Америке эксперты уже почти вписали соперничество США и Китая в национальную стратегию. В Европе перед встречей между Си и Юнкером многие СМИ писали, что ЕС не должен «объединяться с Пекином для противостояния Америке», — и не потому, что в мире не должно быть противостояния великих держав, а потому, что, по мнению этих людей, свой союз с Вашингтоном Брюссель должен ставить на первое место.

Но только нельзя приравнивать то, что происходило в холодную войну, к тому, что творится сейчас. По сути, и для развитых, и для развивающихся стран наибольший интерес сегодня заключается в развитии и безопасности, и те, кто этого не видит, могут впоследствии пожалеть.

При Трампе Америка завязла в весьма проблемном положении. Американский лидер в той или иной степени считает врагами всех: и Китай, и Европу, и Россию. Глава Белого дома всеми силами пытается заставить свой народ поверить, что весь мир должен Америке. Складывается впечатление, что Вашингтон не прочь вернуть всё на уровень «закона джунглей» — и тогда во главе самого сильного государства Трамп просто наплюёт на все международные нормы, «сметёт» всех остальных и укрепит американское господство. А в таких условиях неудивительно, что даже на подсознательном уровне многие страны мира захотят объединиться, чтобы противостоять давлению.

По мнению Global Times, Америка очень сильно заблуждается, полагая, что быть её союзником — самое большое счастье в этом мире и все страны готовы ради этого выстраиваться в очередь. Если США действительно хотят улучшить отношения с Россией, они должны учитывать её интересы и относиться к ней с уважением. Но пока Вашингтон всё ещё стремится «захватить мир» и не спешит пересматривать свою позицию.