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Duowei News: Китай возмущён санкциями США за оборонные сделки с Россией

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Китай счёл незаконными санкции США, введённые в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за оборонные сделки с Россией, сообщает Duowei News. Как заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, Пекин настаивает на немедленной отмене «так называемых санкций», иначе США «придётся нести ответственность за последствия своих действий».
Duowei News: Китай возмущён санкциями США за оборонные сделки с Россией
Reuters

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и лично его руководителя Ли Шанфу.

Как настаивают американские власти, в рамках закона о санкциях CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций») они решили наказать китайское военное ведомство за сделки по закупке вооружений у Москвы, пишет новостной портал Duowei News. В частности, речь идёт о договорённости на поставку Китаю военных самолётов Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400.

В данном случае санкционные меры включают в себя заморозку американских активов департамента подготовки войск и снабжения Центрального совета, запрет на въезд на территорию США для высокопоставленных сотрудников ведомства, а также приостановку всех сделок и финансовых операций с ним.

Реакция Китая не заставила себя ждать. Как сообщает ресурс, на пресс-конференции представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: «Китайская сторона возмущена упомянутыми необоснованными действиями со стороны США». По словам дипломата, подобным поведением Америка «нарушает нормы международного права» и наносит большой ущерб военным отношениям между Пекином и Вашингтоном.

«Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свою ошибку и отменила так называемые санкции. В противном случае США придётся нести ответственность за последствия своих действий», — цитирует Гэн Шуана Duowei News. 

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Duowei News Китай Азия
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