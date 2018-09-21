Duowei News: Китай возмущён санкциями США за оборонные сделки с Россией

Китай счёл незаконными санкции США, введённые в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за оборонные сделки с Россией, сообщает Duowei News. Как заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, Пекин настаивает на немедленной отмене «так называемых санкций», иначе США «придётся нести ответственность за последствия своих действий».
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и лично его руководителя Ли Шанфу.
Как настаивают американские власти, в рамках закона о санкциях CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций») они решили наказать китайское военное ведомство за сделки по закупке вооружений у Москвы, пишет новостной портал Duowei News. В частности, речь идёт о договорённости на поставку Китаю военных самолётов Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400.
В данном случае санкционные меры включают в себя заморозку американских активов департамента подготовки войск и снабжения Центрального совета, запрет на въезд на территорию США для высокопоставленных сотрудников ведомства, а также приостановку всех сделок и финансовых операций с ним.
Реакция Китая не заставила себя ждать. Как сообщает ресурс, на пресс-конференции представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: «Китайская сторона возмущена упомянутыми необоснованными действиями со стороны США». По словам дипломата, подобным поведением Америка «нарушает нормы международного права» и наносит большой ущерб военным отношениям между Пекином и Вашингтоном.
«Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свою ошибку и отменила так называемые санкции. В противном случае США придётся нести ответственность за последствия своих действий», — цитирует Гэн Шуана Duowei News.
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