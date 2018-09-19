Le Point: от давления Вашингтона брак по расчёту между медведем и драконом только прочнее

Санкции Вашингтона в отношении России и введение тарифных барьеров на импорт китайской продукции в США сделали неизбежным «брак по расчёту» между Пекином и Москвой и рождение новой «антитрамповской оси», пишет Le Point. При этом, как отмечает издание, расклад сил в этом союзе даёт преимущество Китаю, поскольку Россия находится в серьёзной экономической зависимости от восточного соседа.

Дональд Трамп «вступил в прямую конфронтацию с красным Китаем», пишет Le Point. Ввод тарифных барьеров на импорт китайских товаров в США на сумму $200 млрд стал поводом для начала долгосрочного конфликта между «двумя ведущими мировыми державами», отмечает издание. «Добро пожаловать в клуб», — мог бы, по мнению корреспондента журнала, сказать на это Владимир Путин своему китайскому коллеге Си Цзыньпину.

«Давление США», по убеждению журналиста, неизбежно сближает двух сильных лидеров, рождая «новую антитрамповскую ось», опирающуюся на «авторитарную политическую модель» и подконтрольную государству экономику, — в противовес «выбитому из колеи» Западу.

«Вашингтон спровоцировал брак по расчёту между медведем и драконом», — замечает издание, напоминая, что на протяжении истории Россия и Китай часто относились друг к другу с недоверием и были скорее соперниками, чем партнёрами. Санкции, введённые Белым домом в отношении России и торговая война с Китаем заставили Москву и Пекин «сомкнуть ряды».

На прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин продемонстрировал единство с Владимиром Путиным, приняв участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Помимо этого, китайские военные приняли участие в совместных с Россией учениях «Восток-2018» — крупнейших российских манёврах со времён холодной войны, что свидетельствует о сближении двух стран не только в экономической, но и в геостратегической сфере, и посылает «грозный сигнал» Пентагону. Как замечает автор статьи, времена, когда СССР и Китай находились на пороге войны, а президент Никсон мог «вбить клин» между странами социалистического блока, «соблазнив» Мао, остались далеко позади.

Сегодня «две империи» опираются друг на друга в противостоянии с Вашингтоном. Биография Путина продаётся в Китае бок о бок с жизнеописанием Си Цзиньпина и входит в список бестселлеров. Однако, по убеждению экспертов, расклад сил в этом союзе — в пользу Китая. «Китай ведёт игру, а Россия следует за ним», — считает аналитик информационного ресурса NK News, специализирующегося на Северной Корее и Северо-Восточной Азии. Несмотря на то что Владимир Путин играет роль «пугала» для Запада, в реальности российский лидер находится в растущей зависимости от «азиатского мастодонта», поскольку западные санкции вынудили российскую экономику развернуться в сторону Азии. В этом контексте Китай, насчитывающий 1,3 млрд жителей, становится в позицию силы по отношению к России, население которой намного меньше, к тому же стремительно стареет. Всё это даёт Пекину возможность шаг за шагом вести переговоры о снижении цен на сибирский газ, зная, что рынки сбыта «Газпрома» продолжают сокращаться.

Как утверждает журнал, «Владимир Путин предлагает Пекину множество преимуществ». В первую очередь, это союзничество в ООН в противовес Западу по вопросам, касающимся международных дел, торговли и прав человека. Кроме того, «харизматичный» российский лидер отвлекает на себя внимание западных СМИ, позволяя Си Цзиньпину скрыто проводить репрессии против «мусульман-сепаратистов», устанавливать цензуру и продвигать собственную политику в Южно-Китайском море, «не считаясь с правилами ООН».

Пока Трамп разыгрывает карту «однополярности», Китай совершенствует собственную сеть союзников, и новая ось Москва — Пекин сформировалась надолго, заключает автор.