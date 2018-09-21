NI: эксперты раскрыли «неутешительное состояние» американских ВВС

Специалисты аналитического центра RAND и Счётной палаты США пришли к выводу, что боевая авиация страны не соответствует требованиям возможных конфликтов из-за множества различных проблем, пишет The National Interest. Иронично, что сценарий с наименьшей вероятностью прямого столкновения, включая операцию по принуждению к миру, оказался самым «изнурительным» для американских ВВС, отмечает издание.

«Словно грузовая компания, у которой слишком мало машин и слишком много заказов, американские Военно-воздушные силы страдают от переработки и недостаточного ухода», — пишет The National Interest.

По словам издания, недавние исследования рисуют «мрачную картину» о состоянии ВВС США. В них утверждается, что этот вид войск не соответствует требованиям вероятных конфликтов из-за перегруженности задачами, технических проблем и нехватки подготовленного персонала.

Cпециалисты аналитического центра RAND и Счётной палаты США изучили потенциал американской авиации в четырёх возможных сценариях: новая холодная война с Россией или Китаем, региональный конфликт, операция по принуждению к миру с введением бесполётных зон, а также борьба с повстанческими движениями.

Опираясь на данные настоящих операций американских ВВС, аналитики RAND оценили их способность по восьми различным показателям, включая завоевание превосходства в воздухе, авиаудары, перевозку грузов и дозаправку.

По сведениям RAND, почти во всех случаях ВВС США не смогли показать стопроцентный результат. В случаях длительных региональных конфликтов вероятность успешных атак в воздухе и авиаударов составила только 62% и 65% соответственно.

По иронии, сценарий с наименьшей вероятностью прямого столкновения оказался самым «изнурительным» для американской авиации. Например, при операции по принуждению к миру ВВС США смогут обеспечить 29% потребностей в области разведки и рекогносцировки, 32% в дозаправке, 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении бомбовых ударов, подчёркивает издание.

Доклад Счётной палаты оказался столь же «неутешительным». Согласно ему, с 2011 до 2016 года ВВС и ВМС США не обеспечили необходимую боеготовность воздушных судов. После изучения 13 разновидностей самолётов ведомство обнаружило несколько серьёзных проблем. Среди них невыполнение капитального технического обслуживания в срок, приостановка производства необходимых запчастей, дефицит механиков и эксплуатация давно отслуживших свой срок аппаратов.

«Обычно выдвигаются следующие элементарные решения для американских ВВС: выпустить больше самолётов, улучшить техобслуживание, сократить число развёртываний. Но настоящая проблема в том, что армии США необходимо готовиться к различным миссиям, включая миротворческие операции или борьбу с повстанцами, которые могут не сопровождаться серьёзными боями, но требовать интенсивной эксплуатации. И всё это придётся делать, имея флот дорогих, стареющих и зачастую капризных самолётов», — заключает The National Interest.