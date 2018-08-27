National Interest: Россия создаёт замену для истребителя-перехватчика МиГ-31

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NYT: «агрессивная контрразведка» Москвы мешает спецслужбам США узнавать о планах Кремля New York Times
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Посольство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Джексонвилле
Работники российского посольства в Соединённых Штатах выясняют, не оказались ли граждане России в числе пострадавших при стрельбе в городе Джексонвилл.
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Ярошенко заявил о надежде на помощь СБ ООН в его освобождении
Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, надеется на помощь со стороны российских властей и ООН, об этом он рассказал в интервью «Известиям».
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СМИ: Трамп запретил публиковать заявление Белого дома с похвальными отзывами о Маккейне
Президент США Дональд Трамп запретил администрации Белого дома публиковать официальное заявление с похвальными отзывами о скончавшемся сенаторе Джоне Маккейне, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Полиция установила личность открывшего стрельбу в Джексонвилле геймера
Полиция установила личность открывшего стрельбу в американском городе Джексонвилл во время киберспортивного турнира, им оказался 24-летний Дэвид Кац. По данным ведомства, геймер убил двух человек, после чего покончил с собой.
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СМИ: Российские учёные начали разработку вакцины от рака кожи
Российские учёные начали работы по созданию индивидуализированной вакцины от рака кожи — меланомы, пишет газета «Известия».
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Протестующие в Молдавии потребовали отставки премьера страны
Протестующие в Кишинёве жители Молдавии потребовали отставки премьер-министра страны Павла Филипа, также аннулирования закона о налоговой амнистии, сообщает РИА Новости.
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СМИ: Состояние отравленного в Эймсбери Чарли Роули ухудшилось
Состояние пострадавшего в результате инцидента в Эймсбери британца Чарли Роули, вновь госпитализированного в связи с проблемами со зрением, ухудшилось. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на родственника Роули.
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СМИ: «Спартак» готов отпустить Промеса в «Монако» за €20 млн
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» готов продать голландского полузащитника Квинси Промеса во французский «Монако» за €20 млн.
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Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
В Главном управлении МЧС по Москве рассказали о пожаре в центре города. По данным ведомства, возгорание произошло на летней веранде 11-го этажа жилого дома.
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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла третье место в медальном зачёте чемпионата мира, который проходил в Португалии.
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Источник сообщил о пожаре на крыше Дома на набережной в центре Москвы
В центре Москвы загорелась крыша Дома на набережной, движение по улице перекрыто, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Крыховяк заявил, что «Локомотив» намерен защитить титул чемпиона России по футболу
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу своей команды над «Анжи» в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.
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Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия являются ангелами-хранителями друг для друга
Россия и Белоруссия выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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Смолов поделился впечатлениями от первого забитого мяча в составе «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал забитый им мяч в поединке пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Анжи», который стал для форварда первым в составе железнодорожников после перехода из «Краснодара» в летнее межсезонье.
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СМИ: Банки в России могут потерять возможность снижать ставки по займам
Финансовые организации в России скоро исчерпают возможность снижать ставки по займам в связи с нежеланием терять прибыль, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.
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Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче чемпионата Испании по футболу
В матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:1.
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Спасатели МЧС спустили с Эльбруса потерявшую силы украинскую альпинистку
Спасатели спустили с Эльбруса украинскую альпинистку, которая подала фонариком сигнал о том, что ей необходима помощь, с высоты более 5 тыс. м.
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Представители Зала хоккейной славы привезли Кубок Стэнли на место ДТП с автобусом «Гумбольдт Бронкос»
Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.
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Эстония решила возобновить полёты НАТО над страной после инцидента с истребителем Испании
Министерство обороны Эстонии приняло решение 27 августа возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после ошибочного пуска ракеты самолётом ВВС Испании.
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Азар вышел на третье место в истории «Челси» по количеству забитых мячей в АПЛ
Мяч в поединке третьего тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» стал для полузащитника «Челси» Эдена Азара 70-м в рамках турнира.
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СМИ: ФТС сможет требовать в суде ликвидации компаний в случае сомнительных сделок
Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
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Агент: ЦСКА и «Легия» пока не договорились о цене трансфера полузащитника Шиманьского
Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.
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Экс-игрок КХЛ возглавил канадскую команду, десять игроков которой погибли в автокатастрофе
Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.
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Похороны Маккейна состоятся 2 сентября
Похороны американского сенатора Джона Маккейна, который скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, состоятся 2 сентября, в воскресенье.
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В полиции подтвердили гибель единственного подозреваемого в стрельбе во Флориде
В полиции подтвердили, что единственный подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле в американском штате Флорида погиб. Об этом сообщил местный шериф Майк Уильямс в ходе пресс-конференции.
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СМИ: ЦСКА близок к подписанию контракта с японским форвардом Нисимурой
Клуб Российской премьер-лиги ЦСКА близок к подписанию контракта с 21-летним японским нападающим Такумой Нисимурой.
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Директор «Уфы» выразил недовольство работой арбитров матча РПЛ с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Николаем Волошиным на матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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Лукашенко рассказал, что очень сильно болел за Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что поддерживал на выборах главы США Дональда Трампа.
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Кришито отметился двумя результативными передачами в первом матче за «Дженоа» в чемпионате Италии
В матче второго тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» на своём поле обыграл «Эмполи» со счётом 2:1.
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В Германии обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
Найденная в немецком городе Людвигсхафен авиабомба времён Второй мировой войны обезврежена. Об этом сообщает Rheinpfalz.
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Опубликовано видео стрельбы на турнире по киберспорту во Флориде
Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.
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Гроб с телом Маккейна доставят в ротонду Капитолия США
Гроб с телом американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна будет доставлен в ротонду Капитолия США. Об этом заявил спикер нижней палаты конгресса Пол Райан.
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Защитник московского «Динамо» Миронов пропустит семь недель из-за перелома руки
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сломал руку в предсезонном матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы и выбыл примерно на семь недель.
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Сироткин о гонке Гран-при Бельгии: перспектива заработать очки давала приятные ощущения
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бельгии.
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СМИ: Убийца открыл огонь на турнире по киберспорту во Флориде из-за проигрыша
Человек, который открыл стрельбу в торгово-развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл во Флориде, сделал это из-за проигрыша на чемпионате по киберспорту.
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Более 40 тысяч человек остались без электричества в Уссурийске
В приморском Уссурийске более 40 тыс. человек остались без света. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго России.
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Гоночный директор FIA считает, что рано говорить о роли Halo в отсутствии травм у Леклера на Гран-при Бельгии
Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинг высказался о роли системы защиты кокпита (Halo) в том, что пилот команды «Заубер» Шарль Леклер не получил травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
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Стрельба во Флориде произошла на соревнованиях по киберспорту
Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.
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В НХЛ заявили, что неизвестно, когда будет принято решение по Войнову
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что нет конкретных сроков принятия решения по допуску российского защитника Вячеслава Войнова к выступлениям в лиге.
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Лукашенко рассказал, чего Белоруссия хочет от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Минск ждёт от Москвы выполнения достигнутых договорённостей.
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Пилот «Заубера» Леклер рад тому, что на его болиде была установлена система защиты кокпита
Монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Заубер», высказался о системе защиты кокпита (Halo), которая спасла его от травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
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Машина скорой помощи попала в ДТП на юго-западе Москвы
Фельдшер пострадал в результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
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Сёмин высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота «Локомотива» в матче РПЛ с «Анжи»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды на последних минутах матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в Королёве
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в жилом доме в подмосковном Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Геркус о второй победе «Локомотива»: хорошо бы разогнаться посильней
Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лукашенко пообещал найти достойного человека на должность посла Белоруссии в России
Новым послом Белоруссии в России станет достойный человек. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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Полиция сообщила о смерти одного из подозреваемых в стрельбе во Флориде
Полиция города Джексонвилл в американском штате Флорида сообщила о смерти одного из подозреваемых, который открыл стрельбу в развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг».
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Сёмин считает, что после первого гола за «Локомотив» Смолов будет играть более свободно
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе нападающего Фёдора Смолова за железнодорожников.
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Сёмин заявил, что «Локомотив» много работает над реализацией создаваемых моментов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Порошенко: дипломатическая служба должна работать как военное подразделение
Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Авдеевку заявил, что дипломатическая служба должна работать как военное подразделение.