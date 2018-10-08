National: у Китая есть доступ к секретным данным, о котором Россия «не может и помыслить»

Ни одна страна в мире не сравнится с Китаем по объёмам электронного шпионажа, который стал уже обыденным явлением, пишет обозреватель The National Дэмиен МакЭлрой. МакЭлрой утверждает, что все страны, как и Россия, Катар или Иран занимаются сбором разведанных в своих интересах, но Китай их превосходит.

В настоящее время ведутся активные попытки подорвать доверие людей к лидерам своих стран, о чём свидетельствуют «недавние разоблачения хакерской и шпионской деятельности России», пишет обозреватель The National Дэмиен МакЭлрой. Детали разоблачений вызвали волну насмешек, отмечает автор статьи, хотя зачастую они — «самое острое оружие».



МакЭлрой полагает, что Владимир Путин — идеальная мишень, так как с самого момента, когда он взял на себя власть над «хаотичным, недееспособным государством» его цель заключалась в том, чтобы заставить воспринимать себя и Россию всерьёз.



Сейчас все методы работы российской разведки сводятся к фотографиям из взятой напрокат в Гааге машины, из которой в апреле этого года россияне попытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Подобные скандалы, по мнению автора, дают нам «более полное понимание объёма интересов разведки Кремля». Так, её цели простираются от Европы до Южной Америки и Южно-Восточной Азии.



При этом, по мнению автора статьи, Россия, как и любая другая страна, осуществляла всестороннюю шпионскую деятельность, стремясь защитить свои интересы. Она пыталась получить данные об использовании президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против его же граждан, так как после «вторжения» в Сирию несёт колоссальную долю ответственности за все военные преступления, совершённые своим союзником.



Вместе с тем МакЭлрой полагает, что сбор разведанных при помощи электронных средств обычное для нашего времени явление. И не только Россия занимается хакерской деятельностью.



Так, плохую репутацию среди своих соседей в связи со своей скрытой сетевой деятельностью получил Катар. Так, страна использовала платформу TinyUrl для доступа к частной информации. Ещё одной страной использующей электронный шпионаж является Иран, который активно прибегает к нему в рамках войны в Сирии.



Однако, по мнению автора, ни одна страна не способна сравниться с Китаем. В подтверждение своих слов МакЭлрой приводит пример китайских шпионских микрочипов на серверах таких крупных компаний как Apple и Amazon. Именно в Китае производится наибольшее количество компьютеров и портативных устройств, что может открывать ему доступ к такому количеству секретных данных, о котором Россия «не может и помыслить». И никакие ирония и насмешки не смогут защитить от подобных возможностей, пишет Дэмиен МакЭлрой в своей статье для The National.