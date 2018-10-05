Times: «шпиономания и паранойя» — Россия ответила на обвинения Запада в кибератаках

Россия назвала «шпиономанией» обвинения со стороны Нидерландов и Великобритании в попытках проведения кибератак по всему миру, сообщает The Times. По словам представителей Российского МИД, заявления европейских политиков являются отражением западной «паранойи» относительно «всесильных русских кибершпионов» и не имеют под собой реальных оснований.

Россия обвинила Запад в «шпиономании» и назвала заявления о причастности Кремля к проведению кибератак по всему миру «пропагандистской акцией», направленной против России, сообщает The Times.

В опубликованном 4 октября заявлении Департамент печати и информации МИД России назвал обвинения в адрес Москвы частью «антироссийской кампании». «Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малайзийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — заметили представители ведомства, добавив, что подобные обвинения отражают западную «паранойю» относительно «всесильных русских кибершпионов».

Кроме того, как предаёт газета, российские государственные СМИ в тот же день сослались на заявление источника внутри МИД, который опроверг причастность Москвы к кибератакам на ОЗХО. «Никаких атак не было и быть не может», — уверил неназванный дипломат.

Помимо этого, сенатор Владимир Джабаров пообещал зеркальные меры со стороны России в отношении Нидерландов, выдворивших российских граждан по «политическим мотивам». Как сообщается, на момент написания материала комментариев от Кремля по поводу сложившейся ситуации не поступало.

«Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ», — так отреагировала на заявления главы британского МИД Джереми Ханта, обвинившего ГРУ в «необдуманных и безрассудных» попытках хакерских атак, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отмечает издание, одновременно с этими заявлениями появилось сообщение Минобороны России о том, что как минимум 73 человека погибли в Грузии в ходе испытаний биологического оружия в лаборатории, финансируемой США. По словам российских военных, документы, свидетельствующие об испытаниях в окрестностях Тбилиси «высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», передал ведомству экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Как отметили представители минобороны, эксперименты проводились под видом испытаний лекарства от гепатита С.