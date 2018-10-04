ABC: Великобритания и Австралия обвинили Россию в кибератаках против западной демократии

Великобритания и Австралия обвинили российские службы военной разведки в использовании кибератак в попытке подорвать западные демократии и с целью «создания неразберихи во всех областях — от спорта до транспорта и президентских выборов в 2016 году в США», сообщает ABC. В частности, в заявлении британских и австралийских властей упоминается ГРУ — «вредоносный кибер-агрессор, использующий хакерскую сеть для сеяния раздора по всему миру».

Великобритания и Австралия обвинили российские службы военной разведки в использовании кибератак в попытке подорвать западные демократии и с целью «создания неразберихи во всех областях — от спорта до транспорта и президентских выборов в 2016 году в США», сообщает ABC.

Согласно мнению Великобритании, основанному на результатах работы Национального центра кибербезопасности страны, российская военная разведка ГРУ является «вредоносным кибер-агрессором, использующим хакерскую сеть для сеяния раздора по всему миру».

В своём заявлении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что австралийские спецслужбы в сотрудничестве с международными союзниками определили, что ГРУ ответственно за избрание «модели вредоносной кибердеятельности», утверждает ABC.

«Хотя на Австралию не было оказано существенного влияния, эта деятельность повлияла на повседневную жизнь общества в других частях мира», — подчеркнул Моррисон.

«Это нанесло значительный, неизбирательный вред гражданской инфраструктуре и привело к экономическому ущербу в размере миллионов долларов, в том числе и в России, — заявил премьер-министр Австралии. — Это неприемлемо, и австралийское правительство призывает все страны, включая Россию, воздерживаться от подобных видов вредоносной деятельности».

«Киберпространство — это не Дикий Запад. Международное сообщество, включая Россию, договорилось о том, что международное право и нормы ответственного поведения государства распространяются и на киберпространство, — добавил он. — Применив модель вредоносного поведения в киберпространстве, Россия продемонстрировала полное пренебрежение соглашениями, которые были достигнуты в том числе и с её помощью».

Великобритания почти уверена в том, что ГРУ стояло за кибератакой BadRabbit, нападением на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2017 году, взломом национального комитета Демократической партии в 2016 году и кражей электронных писем британского телеканала в 2015 году, пишет ABC.

«Действия ГРУ безответственны и беспорядочны, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах, — заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант. — Наше послание предельно ясно — вместе с нашими союзниками мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность».

«Эта модель поведения демонстрирует их стремление действовать без учёта международного права или установленных норм и делать это с ощущением безнаказанности и без каких-либо последствий», — отметил министр иностранных дел Великобритании.