«Мы вечно на шаг позади»: «тень» России заставила финнов взяться за кибероборону

Находясь в «тени своего гигантского соседа» России, Финляндия опасается, что рано или поздно она окажется втянута в «гибридную войну», пишет The Independent. В этой связи, по мнению министра юстиции Финляндии Антти Хяккянена, нужно создать международную коалицию для борьбы с этой угрозой, куда должны войти, прежде всего, США.

На первый взгляд Финляндия, которая обладает населением менее 5,5 млн человек, не выглядит, как игрок на геополитической арене. Однако её расположение «в тени гигантского соседа» России означает, что Хельсинки рано или поздно окажутся втянуты в мир гибридной войны, пишет The Independent.



Финляндия привлекла внимание всего мира из-за прошедшего там саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, особенно на фоне сообщений о том, что российский лидер поставил в Белый дом своего человека путём «манипуляции американскими выборами».



Однако Хельсинки также стали местом для штаб-квартиры поддерживаемого НАТО Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами, который занимается разработкой масштабной программы по киберобороне. Финансирование программы осуществляется из США, Великобритании, Франции и стран Скандинавии.



В ходе визита в Лондон министр юстиций Финляндии Антти Хяккянен предупредил о том, что со временем проблема кибератак будет становиться всё более острой, а также подчеркнул необходимость создания нового международного альянса для борьбы с этой угрозой.



«Для тех, кто хочет не по назначению использовать свободу, которая появилась благодаря новой информационной среде, открылись новые горизонты. Боюсь, что мы только начинаем учиться тому, как надо решать эту проблему. Опасность состоит в том, что мы вечно на шаг позади», — заявил он.



«Назрела необходимость в формировании более широкой коалиции из стран, придерживающихся одних ценностей — это, например, США, государства ЕС и Великобритания. В то же время есть другие страны вроде России, Китая и Ирана, которые эти ценности не разделяют», — отметил Хяккянен.



По словам министра, благодаря Общему регламенту по защите данных в Европе есть хорошая система защиты, однако необходимым условием для её нормальной работы является сотрудничество с США, которого на данный момент в этой сфере нет.



На встрече с британскими министрами Хяккянен отметил, что выборы в Европе уже «подвергались атаке». «Я не знаю достаточно о брексите, чтобы судить о том, что там происходило... Однако, как мы знаем, есть те, кто хотел бы отмежевания этой страны от европейских ценностей». — заявил он.



На вопрос о том, каким образом США могут на практике присоединиться к подобной коалиции, если вспомнить о том, что действующий американский президент мог извлечь пользу из «вмешательства в выборы», Хяккянен ответил следующее: «Во время моего недавнего визита в Вашингтон, я обнаружил, что хотя они и могут быть не готовы к сотрудничеству в торговой сфере и по некоторым вопросам в области обороны — что вызывает беспокойство — они готовы к сотрудничеству в киберсекторе».



В то же время финское правительство провело собственные исследования «систематического вмешательства» в ряд выборов по всему миру и приняло ряд мер для защиты собственной избирательной системы. В частности, Финляндия решила отказаться от электронного голосования на избирательных участках.



В Великобритании же уэльское правительство предложило пилотную схему электронного голосования на местных и дополнительных выборах. Одна из главных целей этого нововведения — пробудить интерес к политике среди молодёжи.



Хяккянен, однако, считает, что электронное голосование скорее приведёт не к расширению прав, а к манипуляции избирателями. «Эта инициатива увеличит уязвимость системы. Даже если система не будет взломана, откроется возможность для распространения ложных слухов. Следовательно, доверие людей к честности выборов будет меньше», — подчеркнул он.



«Мы столкнулись с новым феноменом: есть одно исследование, которое говорит о том, что только 20% миллениалов в США считают демократию лучшим строем, и эта тенденция будет набирать обороты. По моему мнению, большая проблема следующих двух десятилетий будет состоять не в экономике, а в защите демократии», — подвёл итог Хяккянен.