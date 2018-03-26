Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду

Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите.

Какую реакцию, на ваш взгляд, стоит ждать от Москвы?

ДЖОН СПАРКС, корреспондент Sky News: Хорошо. Сейчас мы начинаем получать какую-то реакцию. Нам только что стала известна информация от РИА Новости — это контролируемое правительством новостное агентство. Они цитируют источник в Министерстве иностранных дел, который заявляет, что Россия примет ответные меры. «Ответ будет зеркальный»,

— заявил этот источник.





У нас также есть чуть более колоритный комментарий от Марии Захаровой. Она —

официальный представитель МИД здесь, в Москве, которая порой выступает с едкими заявлениями. На странице в Facebook она написала, что высылка дипломатов — это проявление низкопоклонничества или подобострастия ЕС перед Великобританией. По её словам, из-за брексита Соединённое Королевство пытается навязать ЕС солидарность. Вот так вот.





Примечательно, что мы пока не услышали реакцию на высылку 60 российских дипломатов американцами. И я думаю, это могло стать намного большим шоком, большей неожиданностью для российских властей.





Я полагаю, они думали, что дружат с Дональдом Трампом. И что если уж не с Госдепартаментом, не с конгрессом, то с Дональдом Трампом у них отношения более дружественные. И, на мой взгляд, случившееся могло их шокировать.





Но не стоит забывать о том, что они могут сделать, что способны сделать государственные СМИ. Сегодня вечером в выпусках новостей они повернут ситуацию в свою пользу. Они будут говорить, что Запад предъявляет обвинение, сжимает кольцо вокруг России, что её необходимо защищать. Президент сможет воспользоваться происходящим. Он уже демонстрировал, что может использовать ситуацию ради своей политической выгоды.

Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.