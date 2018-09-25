Blick: Швейцария хотела бы не пускать российских военных на порог, но не может

За последние несколько лет российские военные целых девять раз наведывались на объекты швейцарской армии с инспекцией, пишет Blick. Несмотря на разгоревшийся недавно шпионский скандал, Берн не может запретить Москве проводить дальнейшие проверки, поскольку в 2011 году Швейцария поставила свою подпись под Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отмечает издание.

Обвинения в шпионаже в адрес Москвы серьёзно осложнили отношения между Швейцарией и Российской Федерацией. Недавно Берн лишил аккредитации нескольких московских дипломатов после того, как в швейцарских СМИ появилась информация о том, что каждый четвёртый дипломатический сотрудник из России якобы шпионит для российских спецслужб, сообщает Blick.



Беспокойство, однако, вызывает то, что, несмотря на это обстоятельство, командование швейцарской армии по-прежнему позволяет российским офицерам осматривать военные объекты на территории Швейцарии, пишет автор статьи Томас Шлитлер.



«Более того, никто не проводит инспекции так часто, как русские», — отмечает журналист Blick.



Впрочем, признаёт Шлитлер, в этом нет ничего необычного. С 2012 года швейцарские военные 36 раз принимали иностранные делегации. При этом девять визитов нанесли только военнослужащие из Российской Федерации.



Проводить же подобные инспекции командование швейцарской армии разрешает потому, что Швейцария, как и остальные 56 стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписала в 2011 году Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (WD11), поясняет автор статьи.



«Согласно условиям WD11, каждое государство-участник имеет право провести проверку на территории любой другой страны-участницы», — цитирует журналист представителя швейцарской армии Дельфине Аллеманд.



При этом, утверждает Шлитлер, Российская Федерация использует эту возможность «активнее», чем остальные члены ОБСЕ. По словам Аллеманд, каждый год Россия проводит проверки во многих странах — членах ОБСЕ, и «Швейцария — не исключение».



Подтвердили это и в немецком бундесвере, добавляет автор статьи.



И тем не менее из-за дипломатической напряжённости между Москвой и Берном недовольных визитами российских военных в Швейцарию хватает, подчёркивает журналист швейцарской газеты.



«Это просто возмутительно, что Россия имеет возможность ознакомиться с тем, как устроена оборона нашей страны», — заявила член комиссии по политике безопасности в Национальном совете Швейцарии Корина Айхенбергер-Вальтер.



Поэтому она призывает стремиться к тому, чтобы Российской Федерации реже удавалось инспектировать военные объекты на территории Швейцарии, а другим странам — всё чаще.



«Запретить российским офицерам наносить визиты, однако, вряд ли удастся. До сих пор русские ни разу не отказали делегациям других стран — членов ОБСЕ в проведении инспекций», — отмечает атвор статьи Томас Шлитлер.