Объединенные Арабские Эмираты
Самое интересное впереди: Gulf News рассказал, что ждёт россиян после 2024-го
Победа Владимира Путина на выборах 2018 года практически предрешена и национальный интерес всё больше разворачивается в направлении выборов 2024 года, пишет Gulf News. При этом одним из важнейших вопросов для России будут оставаться отношения с США, будущее которых пока далеко не столь очевидно.
National: США не позволят России вернуться в клуб сверхдержав
На следующей неделе американские дипломаты отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить о том, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки. Как пишет The National, таким образом Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы, и всё это происходит на фоне возвращения атмосферы холодной войны.
Al Arabiya: Владимир Путин разрешил полёты в Каир
Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, пишет Al Arabiya. В свою очередь, глава Минавиации Египта, заявил, что рейсы между Москвой и египетской столицей начнут осуществляться с 1 февраля.
The National: Россия остаётся в Сирии на постоянной основе
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании постоянной группировки российских военнослужащих в Сирии, сообщает The National. О решении объявлено на фоне отказа сирийской оппозиции принять участие в переговорах в Сочи. Как отмечается в статье, Россия сможет размещать в союзной стране до 11 боевых кораблей, включая атомные.
Al Arabiya: после встречи с Путиным Эрдоган пообещал ускорить покупку С-400
Все вопросы, касающиеся поставок ЗРК С-400 в Турцию, будут окончательно урегулированы уже на этой неделе. Об этом объвил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре. Путин также отметил, что видит хорошие перспективы для расширения сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает Al Arabiya.
Al Arabiya: визит саудовского короля укрепит имидж Москвы на Ближнем Востоке
Приезд лидера Саудовской Аравии в Москву имеет символическое значение, пишет обозреватель Al Arabiya Шехаб Макахле. С одной стороны, визит монарха позволит Кремлю укрепить политический имидж в арабском мире. С другой — продемонстрирует стремление Эр-Рияда сбалансировать отношения с двумя сверхдержавами: США и Россией, считает журналист.
Gulf New: России нужен Ближний Восток не в пику США, а ради собственных интересов
Некоторые эксперты считают, что сближение России и стран Ближнего Востока носит краткосрочный характер и происходит потому, что западные страны стали уделять этому региону меньше внимания. Журналист Gulf New с этим не согласна: по её словам, Россия преследует здесь собственные интересы, да и начался этот процесс больше десяти лет назад.
Al Arabiya: Иран будет торговать с Россией по принципу «нефть на еду»
Иран согласился обменивать свою нефть на российские товары, в частности продукты питания, сообщает Al Arabiya со ссылкой на слова министра энергетики России Александра Новака. Ежедневный объём поставок из Ирана составит 100 000 баррелей чёрного золота в день. Москва же будет экспортировать в Тегеран товары на сумму в 45$ млрд.
Al Arabiya: беженцы заставят Европу признать «пророссийского» генерала в Ливии
Европейские страны могут поддержать «пророссийского» ливийского генерала Халифа Хафтара, если посчитают, что тот остановит потоки беженцев в Европу, пишет для Al Arabiya Азим Ибрагим. По мнению эксперта, единственным препятствием для такого решения является то, что Хафтар в любом случае останется скорее союзником Москвы, чем Запада.
National: Украинец рассказал, как едва не пошел ко дну вместе с американским судном
Американский катамаран HSV-2 Swift, арендованный Объединенными Арабскими Эмиратами для участия в военной операции в Йемене, был атакован йеменскими повстанцами, сообщает National. Один из членов экипажа, украинец Александр Лукьянов, рассказал в интервью изданию, что после того, как в быстроходное судно попала противокорабельная ракета, нападавшие еще полчаса обстреливали его из стрелкового оружия.
National: Инструкторы «Азова» поднимают дух юных пением «Смерть русским»
На Украине недалеко от Киева уже второй год подряд батальон «Азов» организует детский лагерь, пишет National. В этом лагере, как отмечает издание, ребят в возрасте от 8 до 16 лет менее чем за две недели превращают в «элитных патриотов». Под надзором инструкторов они учатся собирать и разбирать автомат Калашникова и принимают участие в имитации боя, а по вечерам распевают песни у костра, самая популярная из которых заканчивается фразой: «Смерть русским!».