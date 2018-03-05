Объединенные Арабские Эмираты

Самое интересное впереди: Gulf News рассказал, что ждёт россиян после 2024-го Победа Владимира Путина на выборах 2018 года практически предрешена и национальный интерес всё больше разворачивается в направлении выборов 2024 года, пишет Gulf News. При этом одним из важнейших вопросов для России будут оставаться отношения с США, будущее которых пока далеко не столь очевидно. 5 марта 2018 Gulf News

National: США не позволят России вернуться в клуб сверхдержав На следующей неделе американские дипломаты отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить о том, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки. Как пишет The National, таким образом Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы, и всё это происходит на фоне возвращения атмосферы холодной войны. 12 февраля 2018 National

Al Arabiya: Владимир Путин разрешил полёты в Каир Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, пишет Al Arabiya. В свою очередь, глава Минавиации Египта, заявил, что рейсы между Москвой и египетской столицей начнут осуществляться с 1 февраля. 5 января 2018 Al Arabiya

The National: Россия остаётся в Сирии на постоянной основе Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании постоянной группировки российских военнослужащих в Сирии, сообщает The National. О решении объявлено на фоне отказа сирийской оппозиции принять участие в переговорах в Сочи. Как отмечается в статье, Россия сможет размещать в союзной стране до 11 боевых кораблей, включая атомные. 27 декабря 2017 National

Al Arabiya: после встречи с Путиным Эрдоган пообещал ускорить покупку С-400 Все вопросы, касающиеся поставок ЗРК С-400 в Турцию, будут окончательно урегулированы уже на этой неделе. Об этом объвил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре. Путин также отметил, что видит хорошие перспективы для расширения сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает Al Arabiya. 12 декабря 2017 Al Arabiya

Al Arabiya: визит саудовского короля укрепит имидж Москвы на Ближнем Востоке Приезд лидера Саудовской Аравии в Москву имеет символическое значение, пишет обозреватель Al Arabiya Шехаб Макахле. С одной стороны, визит монарха позволит Кремлю укрепить политический имидж в арабском мире. С другой — продемонстрирует стремление Эр-Рияда сбалансировать отношения с двумя сверхдержавами: США и Россией, считает журналист. 4 октября 2017 Al Arabiya

Gulf New: России нужен Ближний Восток не в пику США, а ради собственных интересов Некоторые эксперты считают, что сближение России и стран Ближнего Востока носит краткосрочный характер и происходит потому, что западные страны стали уделять этому региону меньше внимания. Журналист Gulf New с этим не согласна: по её словам, Россия преследует здесь собственные интересы, да и начался этот процесс больше десяти лет назад. 28 августа 2017 Gulf News

Al Arabiya: Иран будет торговать с Россией по принципу «нефть на еду» Иран согласился обменивать свою нефть на российские товары, в частности продукты питания, сообщает Al Arabiya со ссылкой на слова министра энергетики России Александра Новака. Ежедневный объём поставок из Ирана составит 100 000 баррелей чёрного золота в день. Москва же будет экспортировать в Тегеран товары на сумму в 45$ млрд. 20 августа 2017 Al Arabiya

Al Arabiya: беженцы заставят Европу признать «пророссийского» генерала в Ливии Европейские страны могут поддержать «пророссийского» ливийского генерала Халифа Хафтара, если посчитают, что тот остановит потоки беженцев в Европу, пишет для Al Arabiya Азим Ибрагим. По мнению эксперта, единственным препятствием для такого решения является то, что Хафтар в любом случае останется скорее союзником Москвы, чем Запада. 20 августа 2017 Al Arabiya

National: Украинец рассказал, как едва не пошел ко дну вместе с американским судном Американский катамаран HSV-2 Swift, арендованный Объединенными Арабскими Эмиратами для участия в военной операции в Йемене, был атакован йеменскими повстанцами, сообщает National. Один из членов экипажа, украинец Александр Лукьянов, рассказал в интервью изданию, что после того, как в быстроходное судно попала противокорабельная ракета, нападавшие еще полчаса обстреливали его из стрелкового оружия. 6 октября 2016 National