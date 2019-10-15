National (UAE): космическая программа пробудила в ОАЭ интерес к русскому языку

Успешный полёт первого астронавта Объединённых Арабских Эмиратов привёл к заметному росту популярности русского языка в этой ближневосточной стране, пишет The National. По словам издания, многие жители ОАЭ, которые хотят добиться успеха в космической отрасли, записываются на языковые курсы.

Космическая программа в ОАЭ вызвала резкий рост спроса на изучение русского языка. Представители ряда ведущих учебных заведений в стране отмечают, что за последние годы интерес к этому предмету «заметно» увеличился, пишет The National.

Владение русским языком — ключевое требование для всех астронавтов, которые отправляются на Международную космическую станцию (МКС) на российских ракетах «Союз». По некоторым данным, целеустремлённые жители ОАЭ записываются на языковые курсы, чтобы повысить свои шансы на успех в космическом секторе.

«Когда в 2017 году была впервые запущена космическая программа, мы наблюдали резкий всплеск интереса со стороны людей, стремящихся выучить русский язык, — заявил изданию исполнительный директор лингвистической школы в Дубае Headway Institute Максим Минеев. — Два клиента, записавшихся на наш курс, действительно участвовали в конкурсе на звание первого астронавта ОАЭ».

Прошлый месяц стал историческим для ОАЭ: страна отправила на МКС своего первого астронавта, который провёл на борту станции ряд экспериментов. 35-летний майор Хаззаа аль-Мансури благополучно вернулся на Землю после восьми дней работы со своими коллегами из США и России, напоминает издание.

В настоящий момент астронавты, посещающие МКС, должны уметь разговаривать, читать и писать по-русски. Это связано с тем, что на контрольных системах «Союза» используется этот язык, а самими ракетами командуют российские граждане, обращает внимание The National.

36-летний пилот Ахмед аль-Али признался изданию, что он был один из множества претендентов на звание первого астронавта ОАЭ. Он дошёл до последней стадии, но в итоге проиграл аль-Мансури.

После занятий в космическом центре имени Мохаммеда бин Рашида аль-Али ему сообщили, что прошедшим отбор кандидатам необходимо выучить русский. Несколько дней спустя в конце лета 2017-го он записался на курсы в Headway Institute.

«Я изучаю русский около двух лет, обычно три часа в неделю, — рассказал аль-Али. — Он всё ещё даётся мне с трудом, особенно система глаголов, но я уже почти достиг среднего уровня».

«Моя страна дала своим гражданам возможность мечтать о бóльшем, поэтому я буду изучать этот язык, если он повысит мои шансы на следующую отправку в космос. Моя главная цель как пилота — полететь в космос», — добавил он.

В настоящий момент на курсах русского языка в Headway Institute обучается 400 человек, в том числе 300 школьников. Большая часть взрослых студентов — это мужчины, жители Ближнего Востока и Северной Африки, отмечает издание.

Во вторник президент России Владимир Путин прибудет в ОАЭ с первой с 2007 года официальной поездкой. Визит рассматривается как признак развивающихся отношений между двумя странами, подчёркивает The National.

Управляющий в языковых центрах Eton Institute в Дубае и Абу-Даби Тудор Тотоеску также подтверждает растущую популярность русских курсов. По его словам, это связано не только с космической программой, но и с грядущей Всемирной выставкой Экспо-2020, которая, как надеются власти ОАЭ, сможет привлечь множество российских туристов.

«С 2017-го по 2018 год у нас был небольшой рост изучающих русский язык — с 350 до чуть более 380. Теперь в октябре 2019-го мы уже насчитываем 600 учащихся, так что наблюдается заметный рост, — заявил Тотоеску. — Кроме того, недавнее космическое путешествие Хаззаа аль-Мансури вызвало интерес к русскому языку среди многих людей, особенно граждан ОАЭ».

Между тем Pomegranate Institute в Дубае собиралось вводить дополнительные занятия по русскому языку в этом месяце. Представители института тоже считают, что Экспо-2020 и космическая программа ОАЭ повысили спрос на курсы.

«Люди всё больше интересуются русской культурой, потому что мы много слышим о ней в новостях, — сказал пресс-секретарь института. — Государственным работникам ОАЭ, возможно, придётся знать этот язык и для деловой коммуникации».

В среднем, по словам представителей языковых центров, большинству студентов требовалось от 90 до 120 часов уроков для изучения разговорного русского языка. В то же время продвинутым учащимся было необходимо свыше 360 часов, заключает The National.