L'Opinion: выход из-под влияния США и торговля — у стран Персидского залива большие планы на визит Путина

Владимир Путин отправляется с визитом в страны Персидского залива, где единственный раз он был в 2007 году, пишет L'Opinion. По словам автора статьи, от этого визита рассчитывают получить выгоду все стороны как в плане экономики, так и во внешнеполитическом отношении, а также в вопросе урегулирования сирийского конфликта.
Владимир Путин отправляется в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, где встретится с наследными принцами этих стран, пишет L'Opinion. Со времён прошлого его визита в страны Персидского залива прошло 12 лет. Однако в 2017 году король Сальман приезжал в Москву со своей многочисленной делегацией.
Прежде Россию на Ближнем Востоке плохо принимали из-за войны в Афганистане. Но после вмешательства России в ситуацию в Сирии она стала незаменимым игроком в регионе. К тому же наследные принцы Саудовской Аравии и ОАЭ как никогда нацелены на то, чтобы вывести свои страны на международную арену. Так, Эр-Рияд намерен показать, что у него есть отношения не только с США, пытаясь выйти из-под американского доминирования.
Москва, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы показать своё влияние на регион. Плюс, она стремится стать посредником на переговорах, отмечают политологи.
Кроме того, важный стимул для возвращения России в регион — экономика. Объём торговли России с этими странами растёт. В частности, она ищет клиентов и инвесторов, которые могли бы заполнить пространство после западных санкций. Так что в качестве жеста доброй воли с февраля этого года Россия отменила визы для граждан ОАЭ. Выгоду приносят и другие области сотрудничества. Так, благодаря соглашению с ОПЕК+ Россия получила прибыли на $100 млрд.
Этот визит также станет для Москвы возможностью продвигать свои дипломатические идеи по Ближнему Востоку. Так, Сергей Лавров отмечал, что Путин хотел бы убедить Эр-Рияд признать Башара Асада и вернуть Сирию в Лигу арабских государств.
Так что нынешняя напряжённость на Ближнем Востоке может сыграть России на руку, отмечает автор статьи. Контакты между странами участились. Американские санкции против Ирана дали России конкурентное преимущество в энергетике. Россия извлекает выгоду и из разногласий между Эмиратами и Саудовской Аравией: Москва соглашается с позицией Абу-Даби по Йемену и призывает его пересмотреть политику по Сирии. И в этом деле она добилась прогресса: ОАЭ снова открыли своё посольство в Дамаске, отмечает L'Opinion.
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