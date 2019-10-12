CNN: США отправят в Саудовскую Аравию дополнительный контингент — в оборонительных целях

На фоне растущей напряжённости между Тегераном и Эр-Риядом США намереваются отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 1800 военнослужащих, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, хотя состав контингента на данном этапе говорит об оборонительных намерениях США, такой шаг лишь подчёркивает напряжённость в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.

США только что заявили, что отправят дополнительно 1800 военнослужащих в Саудовскую Аравию, которые вольются в уже находящийся там контингент. По словам Трампа, этот шаг обусловлен тем, что эта страна — хороший союзник, который «согласился заплатить США за всё то, что они делают».

Американские чиновники утверждают, что таким образом Вашингтон сможет помочь саудовским войскам сдержать потенциальную иранскую угрозу. Об этом стало известно в тот же день, когда иранские государственные СМИ сообщили о нападении на иранский нефтетанкер приблизительно в 96 километрах от саудовского порта Джидда. Корреспондент CNN Мэтью Чанс выходит с нами на прямую связь из Эр-Рияда. Итак, несмотря на то, что Дональд Трамп хочет вывести войска из таких мест, как Сирия, он отправляет дополнительные силы в Саудовскую Аравию — вместе с самолётами и прочей техникой.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, всё так. По их словам, такие действия частично вызваны тем, что авианосец USS Abraham Lincoln с группой поддержки должен в ближайшее время покинуть регион по плану ротации, однако другим авианосцем его заменить не получится. Так что вместо этого они направили туда эти силы. По имеющимся данным, этот контингент состоит в основном из дивизионов ракетных комплексов Patriot, а также других ракетных оборонительных систем.

Так что на данном этапе речь идёт в основном об обороне. Однако количество дополнительных американских войск, которые, как заявили США, будут переброшены на территорию королевства, таким образом только за последний месяц достигло трёх тысяч. Здесь налицо существенное усиление американского военного присутствия.

Это лишь подчёркивает всю степень обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт нарастающей напряжённости между Саудовской Аравией и Ираном. Ранее мы уже упоминали об иранском танкере в Красном море неподалёку от побережья Саудовской Аравии. В это судно, судя по всему, сегодня попало две ракеты. Сначала компания, которой принадлежал танкер, указала на Саудовскую Аравию, однако впоследствии иранские власти отказались от этих обвинений. Тем не менее высокий градус напряжённости в отношениях очевиден, и такая ситуация может стать причиной гораздо более серьёзных последствий. Майкл?

Хорошо, что вы находитесь на месте событий. С нами был Мэтью Чанс из Эр-Рияда.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 октября 2019 года.