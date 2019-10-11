Press TV: причиной взрыва на иранском танкере могла быть ракетная атака

На борту иранского нефтетанкера в Красном море произошло два взрыва, причиной которых могли стать попадания двух ракет, сообщает на своём сайте Press TV. Как отмечает канал, по имеющимся данным, хотя взрывы и привели к разливу нефти, утечку удалось ликвидировать, не пострадал ни один человек.

На борту нефтетанкера Национальной иранской нефтяной компании произошло два взрыва, которые привели к возникновению пожара*. Предполагается, что их причиной стало попадание двух ракет, пишет Press TV.



Инцидент произошёл в Красном море приблизительно в 96 км от саудовского порта Джидда. По имеющимся данным, взрывы повредили корпус судна и нанесли серьёзный ущерб двум топливным резервуарам, что повлекло за собой нефтяной разлив. По словам местных чиновников, утечку удалось ликвидировать.



На данный момент к расследованию причин взрыва подключились технические специалисты. По данным иранского агентства ISNA, речь может идти о «террористической атаке».



В заявлении компании говорится, что два взрыва на танкере SABITI прогремели в 5:00 и 5:20, а их причиной, возможно, стало попадание ракет. На данный момент члены команды находятся в безопасности; никто из них не пострадал. Сам же танкер находится в стабильном состоянии.

Комментарии на сайте Press TV:

Robert: Если верить команде, несколько недель назад в норвежский танкер попала ракета. То же самое, что и сегодня. Чья ракета? Возможны любые варианты.

Shahram Saran: Без всяких сомнений, в этом замешаны Израиль и США; им не нужны никакие мирные отношения между Ираном и Саудовской Аравией. Мне кажется, саудовцы не допустили бы такой ошибки, так как они знают, какие это будет иметь последствия.

Defender: Хуже террористов. СШраиль! Американские радары/спутники и эти ракеты не заметили?

Abu Maisam: Очевидный ответ «ищи, кому выгодно». Следует отметить, что идёт подготовка к началу диалога между Ираном и саудовцами. Некоторых «игроков» как в регионе, так и за его пределами определённо не радует перспектива заключения мира между Ираном и саудовцами, а также, возможно, окончание агрессии в Йемене. Я бы поставил на Израильад и Трампо бен Сатана.

* Примечание ИноТВ: позже Национальная иранская нефтяная компания (NITC) опровергла сообщения о пожаре на танкере, сообщил агентству SHANA официальный представитель Министерство нефти Исламской Республики Иран.