Press TV: причиной взрыва на иранском танкере могла быть ракетная атака
На борту нефтетанкера Национальной иранской нефтяной компании произошло два взрыва, которые привели к возникновению пожара*. Предполагается, что их причиной стало попадание двух ракет, пишет Press TV.
Инцидент произошёл в Красном море приблизительно в 96 км от саудовского порта Джидда. По имеющимся данным, взрывы повредили корпус судна и нанесли серьёзный ущерб двум топливным резервуарам, что повлекло за собой нефтяной разлив. По словам местных чиновников, утечку удалось ликвидировать.
На данный момент к расследованию причин взрыва подключились технические специалисты. По данным иранского агентства ISNA, речь может идти о «террористической атаке».
В заявлении компании говорится, что два взрыва на танкере SABITI прогремели в 5:00 и 5:20, а их причиной, возможно, стало попадание ракет. На данный момент члены команды находятся в безопасности; никто из них не пострадал. Сам же танкер находится в стабильном состоянии.
* Примечание ИноТВ: позже Национальная иранская нефтяная компания (NITC) опровергла сообщения о пожаре на танкере, сообщил агентству SHANA официальный представитель Министерство нефти Исламской Республики Иран.
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