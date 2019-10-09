WSJ: Трамп пообещал не предавать курдов и пригласил Эрдогана в Вашингтон

На фоне готовящегося «турецкого вторжения» в Сирию Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставлять без защиты местных курдов. Президент также объявил, что в начале ноября он встретится со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставлять без защиты сирийских курдов. Президент также объявил, что 13 ноября он намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее многие республиканцы и демократы в конгрессе выступили против решения главы Белого дома вывести американские войска из Сирии. Они предложили наказать Анкару, если она решит осуществить операцию, отмечает издание.

Уход американских сил из Сирии ознаменовал собой значительное изменение политики США. Перед турецким наступлением Вашингтон «отказался» от своего ключевого партнёра, помогавшего в борьбе с «Исламским государством»* — курдов.

Впрочем, сам Трамп считает иначе. «Возможно, мы находимся в процессе выхода их Сирии, но мы ни в коем случае не бросаем курдов — особых людей и великолепных воинов. Точно так же у нас очень хорошие отношения с Турцией, членом НАТО и торговым партнёром», — написал он в Twitter.

Тем не менее, курды считают, что США их предали. В попытке разрядить напряжённую обстановку специальный представитель американского президента по Сирии Джеймс Джеффри провёл телеконференцию с командиром курдской группы Сирийские демократические силы (СДС) Мазлумом Абди.

По словам источника WSJ, курды были «разгневаны» этой беседой. Один из командиров, принимавших участие в разговоре, продекларировал: «Вы нас продали!» и спешно покинул комнату.

Абди заявил Джеффри, что в глазах курдов американцы будут навсегда связаны с «наследием Эрдогана». Третий командир признался: «Мы привыкли, что иностранные партнёры нас предают».

После телефонного разговора с Эрдоганом Трамп, казалось, одобрил наступление на курдские позиции в Сирии. Но затем он пригрозил «уничтожить» экономику Турции, если она атакует союзников Вашингтона. В ответ Анкара сообщила, что в любом случае намерена продолжить операцию, напоминает издание.

Тем временем сирийские курды начали готовиться к отражению «турецкого вторжения». Командиры СДС сообщили, что стянули войска к границе, и предупредили, что это подрывает их попытки не допустить возрождения ИГ.

Приграничная территория представляет собой равнинную местность, поэтому курдам будет сложно обороняться от турецких танков и тяжёлого вооружения. Единственная преграда — бетонные противовзрывные стены с колючей проволокой и попадающимися иногда надписями «Долой Эрдогана».

США больше всего опасаются, что крупная турецкая операция вынудит курдские подразделения двинуться на север. В результате тюрьмы и лагеря, где содержатся тысячи боевиков ИГ и их семьи, окажутся заброшены. По данным Пентагона, СДС уже ослабили надзор за этими учреждениями.

Тем временем лидеры конгресса, осудившие вывод американских войск из Сирии, принялись обдумывать, как наказать Анкару за военные действия против курдов. Сенатор Линдси Грэм и Крис Ван Холлен составляют законопроект, которые включает санкций против крупных турецких чиновников, включая Эрдогана. Они надеются, что смогут вынести вопрос на голосование до его встречи с Трампом.

По словам Ван Холлена, законопроект предусматривает введение ограничений на турецкие энергетические проекты. Кроме того документ прояснит, что доставка российских комплексов С-400 в Турцию является значительной военной транзакцией, которая подпадает под предыдущие санкции.

Американксие власти отказались продавать Анкаре малозаметные истребители F-35. Они опасались, что Россия может использовать С-400 для сбора информации о самолёте после его доставки в Турцию.

Решение Турции купить российские комплексы вызвало протест со стороны американских законодателей, которые призвали президента покарать страну санкциями. Но Трамп предпочёл отложить введение ограничений в надежде укрепить сотрудничество с Анкарой в Сирии, напоминает WSJ.

По словам издания, несмотря на широкую поддержку на родине, наступательный план Эрдогана —это «минное поле». Сирийские курды, финансируемые, обученные и вооружённые США, поклялись защищать подконтрольную территорию, включая крупные приграничные поселения, такие как Кобани, что может привести к длительной городской войне и значительным жертвам среди гражданского населения. Существует также риск того, что Рабочая партия Курдистана (РПК) станет активнее действовать внутри Турции.

Москва, которая в последние месяцы сблизилась с Анкарой и является крупнейшим влиятельным игроком в Сирии, заявила, что «примет любое вторжение со стороны Турции для поддержки её безопасности». Другой союзник Дамаска, Иран, призвал турецкое правительство воздержаться от операции и проявить уважение к национальному суверенитету Сирии, утверждает The Wall Street Journal.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

