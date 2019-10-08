«Трамп бросил курдов на произвол судьбы»: NZZ о выводе американских войск из Сирии

Одобрив военную операцию Турции на севере Сирии, Дональд Трамп бросил своих курдских союзников на произвол судьбы, говорится в статье Neue Zürcher Zeitung. Автор статьи Андреас Рюеш констатирует, что попытки США балансировать между курдами и Анкарой провалились, несмотря на то что существовала возможность мирного разрешения конфликтной ситуации.
На протяжении пяти лет США предоставляли сирийским курдам военную поддержку, пишет автор издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш. Это был успешный союз: курдские Сирийские демократические силы (СДС) стали главным партнёром Запада в борьбе с «Исламским государством»* и к марту 2019 года отвоевали у него все территории.
Как пишет Рюеш, СДС, по сути, стали заменой сухопутным войскам, на масштабную отправку которых в Сирию США так и не пошли, ограничившись контингентом в тысячу военнослужащих. Именно курдские силы вынесли основную тяжесть наземных операций против ИГ, понеся самые большие потери в боях с исламистами, отмечает Рюеш.
Однако складывается ощущение, что вклад курдов забыт, пишет Рюеш: своим согласием на операцию турецких вооружённых сил в северной Сирии Трамп бросает своих курдских союзников на произвол судьбы. Турция хочет создать восточнее Евфрата зону безопасности глубиной до 40 км: на данный момент эти территории находятся под контролем СДС.
Таким образом, попытки Вашингтона балансировать между двумя своими союзниками (курдами и Турцией, входящей в НАТО) провалились, резюмирует Рюеш. При этом курды демонстрировали свою готовность к компромиссам, не возражая против турецких военных патрулей в северной Сирии и отводя от границы тяжёлые вооружения, потому решение Белого дома для них особенно болезненно.
По мнению Рюеша, со стороны Трампа было бы намного разумнее попытаться убедить Турцию и СДС в необходимости кооперации. В качестве примера Рюеш приводит курдскую автономию в Ираке: поначалу Анкара не признавала её, однако сейчас стороны наладили эффективное экономическое взаимодействие. СДС имеет схожий потенциал, пишет Рюеш, учитывая, что им подконтрольна большая часть нефтяных месторождений на севере Сирии. Однако для такого решения требуется более дальновидный стратегический подход, отмечает автор.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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