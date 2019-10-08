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CNN: оставляя курдов, США играют на руку Асаду и его союзникам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские войска уходят с севера Сирии, предоставляя возможность Турции начать наступление в регионе, сообщает CNN. По мнению корреспондента телеканала, в результате местные курды могут пойти на сближение с Дамаском, что принесёт выгоду Башару Асаду и его основным союзникам — Москве и Тегерану.

Американские войска покидают границу между Сирией и Турцией, открывая путь для надвигающегося турецкого вторжения. Цель этого вторжения  преимущественно курдские по своему составу Сирийские демократические силы. США снабжали их оружием, тренировали и сражались с ними бок о бок в войне против «Исламского государства»*.

В 2015 году президент Барак Обама отправил войска в Сирию, чтобы помочь разгромить эту террористическую группировку. Благодаря вакууму, образовавшемуся в результате борьбы сирийского правительства с его противниками, ИГ захватило значительную часть севера страны.
 
Курды стали для США надёжным и усердным союзником. Но Турция считает их всего лишь сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведёт низкоинтенсивную войну с Анкарой с 1984 года.
 
Несмотря на запутанность ситуации, США укрепили свой союз с сирийскими курдами при Дональде Трампе. Ещё кандидатом он ясно дал понять, что намерен избавиться от всех ограничений. 
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я разбомблю их (ИГ.  ИноТВ) к чёртовой матери!
 
Именно так США и поступили. Они выбили ИГ из Ракки  фактически столицы группировки — осенью 2017 года. Но президент Трамп захотел уйти. Внезапно в конце прошлого года он объявил, что выведет все американские войска из Сирии.
 
Он столкнулся с оппозицией внутри собственного ближнего окружения. Его министр обороны Джеймс Мэттис уволился в знак протеста, заявив, что это (вывод американских войск.  ИноТВ) станет предательством союзников. Трамп смягчил свою позицию, но было очевидно, что его желание вывести США из Сирии никуда не делось.
 
В марте этого года после интенсивных бомбардировок, которые провела возглавляемая США коалиция, последний оплот «халифата» ИГ  малоизвестный городок Багуз  пал под натиском Сирийских демократических сил. В то же время Турция начала призывать создать буферную зону вдоль её границы с Сирией, свободную от курдских войск.
 
К августу США и Турция разработали механизм по совместному патрулированию приграничной территории. Но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану этого было недостаточно. Он вынашивает более масштабные планы, в том числе переселение, вероятно, более одного миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, в предлагаемую буферную зону.
 
Курдов разгневала новая американо-турецкая договорённость. Они назвали её «ударом в спину».
 
БЕН ВЕДЕМАН, старший международный корреспондент CNN: Возможно, открывается новый шанс для сближения сирийских курдов с правительством в Дамаске. Президент Башар Асад и два его ключевых союзника, Россия и Иран, могут выйти победителями из всей этой кутерьмы.
 
Бен Ведеман, CNN, Бейрут.   
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 08 октября 2019 года.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
CNN США Северная Америка
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