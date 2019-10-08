CNN: оставляя курдов, США играют на руку Асаду и его союзникам

Американские войска уходят с севера Сирии, предоставляя возможность Турции начать наступление в регионе, сообщает CNN. По мнению корреспондента телеканала, в результате местные курды могут пойти на сближение с Дамаском, что принесёт выгоду Башару Асаду и его основным союзникам — Москве и Тегерану.

Американские войска покидают границу между Сирией и Турцией, открывая путь для надвигающегося турецкого вторжения. Цель этого вторжения — преимущественно курдские по своему составу Сирийские демократические силы. США снабжали их оружием, тренировали и сражались с ними бок о бок в войне против «Исламского государства»*.

В 2015 году президент Барак Обама отправил войска в Сирию, чтобы помочь разгромить эту террористическую группировку. Благодаря вакууму, образовавшемуся в результате борьбы сирийского правительства с его противниками, ИГ захватило значительную часть севера страны.

Курды стали для США надёжным и усердным союзником. Но Турция считает их всего лишь сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведёт низкоинтенсивную войну с Анкарой с 1984 года.

Несмотря на запутанность ситуации, США укрепили свой союз с сирийскими курдами при Дональде Трампе. Ещё кандидатом он ясно дал понять, что намерен избавиться от всех ограничений.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я разбомблю их (ИГ. — ИноТВ) к чёртовой матери!

Именно так США и поступили. Они выбили ИГ из Ракки — фактически столицы группировки — осенью 2017 года. Но президент Трамп захотел уйти. Внезапно в конце прошлого года он объявил, что выведет все американские войска из Сирии.

Он столкнулся с оппозицией внутри собственного ближнего окружения. Его министр обороны Джеймс Мэттис уволился в знак протеста, заявив, что это (вывод американских войск. — ИноТВ) станет предательством союзников. Трамп смягчил свою позицию, но было очевидно, что его желание вывести США из Сирии никуда не делось.

В марте этого года после интенсивных бомбардировок, которые провела возглавляемая США коалиция, последний оплот «халифата» ИГ — малоизвестный городок Багуз — пал под натиском Сирийских демократических сил. В то же время Турция начала призывать создать буферную зону вдоль её границы с Сирией, свободную от курдских войск.

К августу США и Турция разработали механизм по совместному патрулированию приграничной территории. Но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану этого было недостаточно. Он вынашивает более масштабные планы, в том числе переселение, вероятно, более одного миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, в предлагаемую буферную зону.

Курдов разгневала новая американо-турецкая договорённость. Они назвали её «ударом в спину».

БЕН ВЕДЕМАН, старший международный корреспондент CNN: Возможно, открывается новый шанс для сближения сирийских курдов с правительством в Дамаске. Президент Башар Асад и два его ключевых союзника, Россия и Иран, могут выйти победителями из всей этой кутерьмы.

Бен Ведеман, CNN, Бейрут.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

