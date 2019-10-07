NBC: США не собираются участвовать в военной операции Турции в Сирии

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CNN: Трамп призвал Китай расследовать дело Байденов — и фактически объявил себе импичмент CNN
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«Трудно придумать худшее время быть послом США в Москве» — Salt Lake Tribune объяснила неудачу Хантсмана Salt Lake Tribune
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СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными Страна.ua
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В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины
В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
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Шляхтин заявил, что его не зацепили слова мужа Ласицкене по поводу подарка легкоатлетке
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о словах журналиста Владаса Ласицкаса по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в Дохе.
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Эрдоган заявил о начале вывода военных США с севера-востока Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности.
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Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
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Потапова проиграла на старте турнира WTA в Тяньцзине
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.
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В новогодние праздники в Москве будут работать три ЗАГСа
В новогодние праздники в столице будут работать три ЗАГСа, сообщает сайт «Москва 24».
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Более полутора миллиона человек сделали прививки от гриппа в Москве за месяц
Более полутора миллиона человек сделали прививки от гриппа в столице за месяц, сообщает «Вечерняя Москва».
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Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
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Глава ВФЛА оценил выступление россиян на ЧМ по лёгкой атлетике
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин высказался о результатах отечественных спортсменов на прошедшем чемпионате мира в катарской Дохе.
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Во Франции заявили о высоком уровне угрозы терроризма в стране
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Inter заявил, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться высоким.
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Гришин о защитнике ЦСКА Гогуа: в клубе «СКА-Хабаровск» мы его даже не подпускали к основе
Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что не понимает, почему армейцы приобрели защитника Седрика Гогуа.
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Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.
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В Удмуртии сняли режим ЧС
В Удмуртии снят решим чрезвычайной ситуации, сообщает интернет-издание «Сусанин».
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В Ленобласти проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка
В Ленинградской области проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Лавров прибыл в Ирак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Багдад, где проведёт встречи с руководством Ирака, передаёт ТАСС.
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Экс-тренер ЦСКА считает, что Лукас Сантос не соответствует уровню команды
Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин высказался о полузащитнике команды Лукасе Сантосе.
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СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Волоколамске
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти человек в результате возгорания в жилом доме в Волоколамском районе Московской области.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Ещенко грубо ответил журналисту про подход к фанатам после матча с «Краснодаром»
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко резко отреагировал на слова журналиста, который сказал, что игрок не подходил к трибуне с болельщиками команды после поражения от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Оксана Пушкина объяснила, зачем нужен закон о профилактике домашнего насилия
Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.
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Калиниченко считает, что «Спартак» был обязан побеждать «Краснодар»
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент Армении поздравил Путина с днём рождения
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
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В столице Азербайджана 11 человек пострадали в ДТП
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате аварии, которая произошла в Баку.
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Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP
Опубликован обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Александрова поднялась на 35-е место в рейтинге WTA
Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
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ОПЕК: мир не откажется от нефти в рамках борьбы с изменением климата
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что не верит в то, что мир откажется от использования нефти и газа в рамках борьбы с изменением климата.
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Калиниченко высказался о возможном назначении Тедеско на пост наставника «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
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В ДТП с автобусом в Самаре пострадали 15 человек
Более десяти человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Самаре, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
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В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени
Интерфакс сообщает, что ночь с 6 на 7 октября стала самой холодной с начала осени.
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«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS с рекордным количеством очков
«Лос-Анджелес» занял первое место по итогам регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Шесть шахтёров погибли в Киргизии из-за угарного газа
Шесть шахтёров погибли от отравления угарным газом во время добычи угля в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии.
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Вратарь «Спартака» Ребров признался, что ему стыдно за результат матча с «Краснодаром»
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров заявил, что ему стыдно за результат матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Трамп обвинил спикера палаты представителей США Пелоси в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
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Тренер «Ростова» Карпин заявил, что ЦСКА его ничем не удивил
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, удивил ли его чем-нибудь московский ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Додон поздравил Путина с днём рождения
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
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Часть северокорейских моряков с утонувшего судна спасена
Береговая охрана Японии смогла спасти часть моряков с северокорейского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Японии после столкновения с японским судном.
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«Виннипег» с Куликовым потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ
«Виннипег Джетс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Даллас» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на 29 сейвов Худобина
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
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Два человека погибли при крушении самолёта в Ирландии
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Ирландии.
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Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
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Пять человек погибли при пожаре в Волоколамске
В результате пожара в Волоколамске погибли пять человек, из них четверо — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
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СМИ: Группа бизнесменов из США пыталась сместить руководство «Нафтогаза»
Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом, пыталась сместить руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы назначить туда нового начальника.
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США не будут поддерживать турецкую операцию в Сирии
Американские вооружённые силы не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
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Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии
Суда Японии и Северной Кореи столкнулись к северу от полуострова Ното в понедельник, 7 октября.
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Определены самые продаваемые интернет-товары в России
В России чаще всего за 2019 год покупали в интернете бытовую технику и электронику (смартфоны, планшеты). Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
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Антонов: диалог США и России по борьбе с терроризмом полезен
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу борьбы с терроризмом полезен для обеих стран.
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями украинские войска должны покинуть Золотое.
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В Забайкалье медведь убил 50-летнюю женщину
Медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую диспетчерскую службу района.
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Спикер Рады прокомментировал закон об особом статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о наличии «красных линий» для нового украинского закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина».