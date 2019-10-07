NBC: США не собираются участвовать в военной операции Турции в Сирии

США заявили, что не будут участвовать в военной операции Турции в Сирии, пишет NBC. В Белом доме подтвердили, что Анкара в скором времени начнёт наступление на северо-востоке Сирии, куда она намерена переселить сирийских беженцев, говорится в статье.

Как указали в Вашингтоне, американские войска не будут ни помогать, ни мешать турецким военным. Это заявление было опубликовано после того, как ранее в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.

В ходе телефонного разговора Эрдоган выразил разочарование в связи с неудачной, по мнению Турции, попыткой Вашингтона выполнить договорённость по установлению так называемой зоны безопасности к востоку от реки Евфрат.

В субботу Анкара сообщила о своём намерении начать операцию, заявив о надвигающемся вторжении в регион, где американские войска пытаются добиться соглашения между Турцией и сирийскими курдами.

В своём заявлении Вашингтон ясно дал понять, что если Турция начнёт действовать, силы США «больше не будут находиться в непосредственной близости».

При этом, как отметили в Белом доме, теперь Турции придётся разбираться с тем, что делать с захваченными в плен боевиками «Исламского государства»*, которые находятся в этом регионе. Многие из этих боевиков находились под стражей возглавляемых курдами сил, но Анкара считает курдов врагами. Кроме того, Эрдоган неоднократно критиковал США за поддержку курдов в Сирии.

Как напоминает NBC, Вашингтон уже обращался к странам, откуда родом захваченные боевики ИГ, — конкретно к Франции, Германии и прочим европейским государствам — с призывом забрать своих граждан. Однако эти страны не захотели принимать их обратно.

«США не будут держать их в течение многих лет и за огромную для американских налогоплательщиков цену, — сказано в заявлении американских властей. — Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ в этом районе, захваченных за последние два года после поражения территориального халифата со стороны Соединённых Штатов».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.