National Interest: США могут «оторвать» Турцию от России с помощью Сирии

У Вашингтона появился шанс вернуть былое доверие Анкары, пишет независимый аналитик Николас Морган в статье для The National Interest. По его словам, наступление сирийских правительственных войск на Идлиб создало «брешь» в российско-турецких отношениях, чем следует воспользоваться США.

В то время как «режим» Башара Асада продолжает стремиться вернуть под свой контроль каждый дюйм страны, гражданская война в Сирии вступает в новую фазу. Теперь боевые действия сосредоточены на «последнем оплоте сирийского сопротивления», провинции Идлиб, пишет в своей статье для The National Interest независимый специалист по вопросам безопасности Николас Морган.

В Идлибе, расположенном на границе Сирии с Турцией, живёт более 3 млн гражданских и 1 тыс. боевиков, воюющих с правительством Асада. Среди последних есть как «умеренные» повстанцы, так и экстремисты, отмечает аналитик.

С сентября 2018 года в регионе действует соглашение о прекращении огня, заключённое Москвой и Анкарой, которые поддерживают противоположные стороны конфликта. В течение нескольких месяцев договорённость о сокращении боестолкновений в Идлибе работала, но всё закончилось в мае, когда Дамаск «при поддержке России» начал наземное наступление, чтобы вернуть провинцию, утверждает автор статьи.

По его словам, с мая в результате боевых действий обе стороны потеряли тысячи человек. Более 450 тыс. мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, что породило опасения о новой волне беженцев, направляющихся в поисках убежища в Турцию.

С тех пор как Анкара угодила в «сирийское болото», она оказалась в сложном положении. Турецкие военные на наблюдательных пунктах в Идлибе, созданных в рамках соглашения о прекращении огня, «обстреливались режимом», и их призывы к Москве повлиять на ситуацию не возымели эффекта, считает Морган.

Представители МИД РФ постоянно «покрывали» правительство Асада, напоминая о его суверенитете. Вслед за сирийскими чиновниками российские дипломаты призвали Анкару запрашивать разрешение Дамаска на любые будущие операции на его территории и вернуть «режиму» территорию. Это замечание относилось к областям, захваченным Турцией в рамках её операции против курдского ополчения «Щит Евфрата», на проведение которой Россия первоначально дала зелёный свет, обращает внимание аналитик.

Кроме того, Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполнила свою часть сделки, поскольку не разоружила или не ликвидировала экстремистские элементы в Идлибе. Именно их присутствие в провинции Асад «использовал в качестве предлога для нарушения турецко-российского соглашения о прекращении огня», считает автор статьи.

«Пока что Турция, похоже, понимает неустойчивость своего положения. Вскоре после встречи в Москве по поводу Идлиба Эрдоган назвал сделку о прекращении огня «безопасной зоной только на бумаге», вполне уловимо признав ухудшение российско-турецкого партнёрства. В этом-то и заключается прекрасный шанс для Соединённых Штатов», — рассуждает Морган.

На протяжении многих лет сотрудничество Турции с Россией «изводило» Вашингтон. Сейчас в отношениях двух стран возникла брешь, которая может привести к расторжению их отношений. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, США должны действовать решительно, полагает эксперт.

Он признаёт, что администрация Трампа шлёт «противоречивые сигналы» о своей политике в Сирии. Сам президент хочет, чтобы США прекратили выполнять свои военные обязательства после разгрома «Исламского государства»*. Другие представители Вашингтона стремятся сохранить присутствие в стране, чтобы бороться с влиянием Ирана и убедиться, что ИГ не восстановится после ухода американцев.

Вероятно, Вашингтону будет непросто поддержать Анкару в Идлибе. Особенно после того, как Турция грозила атаковать американские войска в Сирии и купила российские комплексы С-400 «в пику закону США».

Несмотря на эти «недостатки», США должны признать, насколько ограничены возможности Турции, пока Россия «подталкивает Идлиб к взрыву изнутри». На фоне ослабления экономики и роста «прохладного отношения» к сирийским мигрантам падение мятежной провинции и сопутствующие проблемы представляют существенную угрозу стабильности Турции, подчёркивает публицист.

Москва выразила недовольство недавней сделкой между Вашингтоном и Анкарой по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, которая призвана привести к снижению интенсивности боевых действий между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и турецкими военными. Россия осудила эту договорённость как посягательство на территориальную целостность Сирии.

«Неслучайно, что Россия начала пренебрежительно относиться к Турции, позволив совершить нападения на Идлиб, вскоре после объявления об этой сделке. Но, затягивая петлю вокруг Турции, Москва повторяет то же поведение, которое изначально заставило турок стремиться к партнёрству с русскими», — отмечает Морган.

Альянс США с курдской YPG против ИГ был расценён Анкарой как «вопиющее игнорирование турецких опасений». Увидев этот раскол, Россия «была рада» позволить Турции напасть на курдов, чтобы «усугубить охлаждение» её отношений с Америкой. В настоящий момент возникает обратная ситуация: Россия «игнорирует интересы» Турции, прекрасно осознавая, что срыв прекращения огня в Идлибе будет означать для неё крах, полагает аналитик.

По его мнению, США должны сделать всё возможное для того, чтобы их собственная сделка по разделению YPG и турецких сил имела успех, при этом стараясь соблюдать баланс в отношении с обеими сторонами. Благодаря этому Вашингтон может вернуть доверие Анкары «за счёт Москвы».

Если сделка между YPG и Турцией сохранится, США смогут позволить себе сосредоточиться на Идлибе. Ведь, по словам американского посланника в Сирии Джима Джеффри, интересы Анкары и Вашингтона в этой провинции «более согласованны».

США могут даже объявить о поддержке взятых Турцией обязательств, которые она ранее согласовала с Россией. Твёрдое обещание Америки оказать помощь и защитить войска Анкары от нападения в Идлибе могло бы во многом снизить риск расширения конфронтации, а также «побудить Россию удержать Асада от атаки на турецкие позиции». Кроме того, это дало бы Эрдогану новые дипломатические рычаги перед следующей встречей с Путиным, что может позволить «восстановить первоначальное прекращение огня».

Наконец, Вашингтон может поддержать Анкару, помогая ей в борьбе с экстремистами в Идлибе. Одной из опасностей, сопровождающих поражение в провинции, будет миграция боевиков в регионы, расположенные рядом с Турцией или внутри неё.

Присутствие этих боевиков позволяет Москве и Дамаску «оправдывать» наступление на Идлиб, и по той же причине Турции сложно выполнить первоначальное соглашение о прекращении огня. Американцы явно заинтересованы в том, чтобы помочь Анкаре выполнить свои обязательства перед Россией, считает Морган.

Американские власти называли Идлиб крупнейшим на сегодняшний день местом скопления группировок, связанных с Аль-Каидой**, и не так давно нанесли удары в провинции, чтобы «ослабить эту угрозу». Анкара и Вашингтон могут обмениваться информацией об экстремистах, что позволит Турции или подконтрольным ей боевикам успешнее устранять самых опасных экстремистов.

«Сирия во многих отношениях стала яблоком раздора между Соединёнными Штатами и Турцией. Это привело к восстановлению турецко-российских связей и поставило двух союзников на грань конфронтации. Теперь, когда война снова усиливается, маятник качнулся в направлении, которое создаёт благоприятные условия для возобновления партнёрства между США и Турцией. Хотя это не устраняет всей напряжённости, которая существует между этими двумя странами, предоставление помощи Турции в час отчаяния может многое сделать для обретения нового влияния в Сирии и ещё больше оторвать Турцию от России», — заключает Николас Морган.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

