Das Erste: не справился с задачей — Эрдогану не удалось договориться с Путиным и Рухани по Идлибу

На переговорах в Анкаре все ждали, что Реджепу Тайипу Эрдогану удастся договориться с Владимиром Путиным и Хасаном Рухани о продлении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Однако с этой задачей турецкий лидер, по всей видимости, не справился, передаёт Das Erste.

С нами на связи из Анкары наш корреспондент Оливер Майер-Рют. Состоялась важная трёхсторонняя встреча, в которой приняли участие Эрдоган, Путин и Рухани. Президент России заявил о «финальном решении» сирийского конфликта, к которому стремятся. Что это значит?

ОЛИВЕР МАЙЕР-РЮТ, корреспондент Das Erste: В этом вопросе всё зависит от того, с какой позиции смотреть. Если спросить Путина и Рухани, то им, судя по всему, важно, чтобы в конечном счёте вся Сирия вновь оказалась под контролем Асада. Дело в том, что провинция Идлиб по-прежнему контролируется повстанцами. Если же спросить Эрдогана, то, по его мнению, хотя бы север Сирии должен находиться под контролем Турции. Там он ведёт борьбу с Отрядами народной самообороны (YPG) курдов, и прекращать её он не собирается. Как я уже сказал, всё зависит от того, с какой позиции смотреть.

В ходе переговоров речь в первую очередь шла о сирийской провинции Идлиб, за которую сейчас ведутся бои. Что там происходит?

ОЛИВЕР МАЙЕР-РЮТ: Вообще-то ожидалось, что Эрдогану удастся договориться с Путиным и Рухани о своего рода продлении режима прекращения огня, и с этой задачей он, по всей видимости, не справился. Яснее всех высказался президент Ирана. Он заявил, что в Идлибе действуют террористы и террористические организации. По его словам, добиться мира удастся только тогда, когда они будут уничтожены. Звучит так, будто в скором времени режим Асада может в зависимости от обстоятельств нанести новые удары по этим радикальным исламистским повстанцам в Идлибе. Пострадать при этом, разумеется, могут гражданские и многочисленные беженцы, которые в настоящий момент там, так сказать, ищут убежища или уже нашли его. Им тогда, возможно, придётся отправиться в направлении Турции. Провинция Идлиб граничит с Турцией. И если давление возрастёт, Турция рано или поздно будет вынуждена открыть границу. В этом случае большое количество беженцев может продолжить свой путь в ЕС. И подобным сценарием Эрдоган уже грозил, если Евросоюз не окажет ему финансовую помощь.

Что всё это означает для режима Башара Асада? Можно ли сказать, что сейчас он крепко сидит в седле?

ОЛИВЕР МАЙЕР-РЮТ: Похоже на то. Путин и Рухани — его союзники и оказывают ему поддержку, защищают его, позволяют ему проводить небольшие наступательные операции. Кроме того, в Анкаре раз за разом заявляют, что не исключают возобновление переговоров с Асадом. Это также свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Асад никуда не уйдёт.

Оливер, большое спасибо за информацию и оценку.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.