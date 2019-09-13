NYT: вывод американских войск откладывается — Пентагон отправит в Сирию ещё 150 военных

Пентагон готовит отправку ориентировочно 150 военных на северо-запад Сирии для проведения там наземных патрулей совместно с турецкими войсками, пишет The New York Times. Таким образом президент США Дональд Трамп, по крайней мере, временно отказался от планов по выводу войск из арабской республики, о которых он объявил в декабре прошлого года.

О новом развёртывании сил ранее ничего не сообщалось. Оно будет осуществлено в рамках целой серии военных и дипломатических шагов, предпринимаемых Америкой для того, чтобы разрядить напряжённость между Анкарой и Вашингтоном, возникшую из-за поддержки американцами курдских боевиков в Сирии.

Как отмечает издание, эти боевики вели борьбу против общего врага — «Исламского государства»*, однако Турция считает их террористами.

В настоящий момент в Сирии находится почти 1 тыс. американских военных, главным образом для борьбы с оставшимися ячейками ИГ.

В прошлом месяце Турция пригрозила вторжением на северо-запад Сирии, чтобы вытеснить сирийских курдов с этой приграничной территории, которую последние отбили у «Исламского государства».

В ответ Пентагон поспешил договориться с Анкарой об организации совместных разведывательных полётов, о проведении вместе с турецкими силами наземных патрулей в узкой буферной зоне в Сирии, а также о сносе в приграничной зоне курдских фортификаций, которые Турция считает угрозой. Кроме того, на этой неделе два высокопоставленных американских генерала провели встречу со своими турецкими коллегами.

Все эти шаги, как отмечает издание, направлены на то, чтобы не дать пострадавшему от военных действий региону ещё глубже погрузиться в хаос, который, в свою очередь, может представлять опасность для усилий по борьбе с ИГ и для планов Трампа по выводу американских войск из Сирии, говорится в статье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.